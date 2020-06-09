موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان)

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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء، يسوده طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وحارا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وقالت الأرصاد، في بيان، إن الطقس من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية لطيفًا على شمال وجنوب الصعيد.
وحذرت الأرصاد الجوية من حدوث شبورة صباحية واضطراب بحركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.
موجة حارة جديدة
من جانبها، كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بداية من الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع الجارى، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات.
وأشارت شاكر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة تعاود ارتفاعها الأربعاء وتصل مع نهاية الأسبوع 38 و 39 درجة على القاهرة، موجهة عدة نصائح للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل ، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية.
وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد، أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الأربعاء:
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