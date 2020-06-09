شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبتكر طريقة لالتقاط صور سيلفى جماعية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أنه من غير الآمن التقاط صور سيلفى جماعية أثناء جائحة كورونا، لكن قد يكون لدى أبل طريقة لجعل ذلك يعمل فى المستقبل، حيث حصلت الشركة على براءة اختراع لإنشاء "صورة شخصية لمجموعة من الأشخاص"، حيث يمكنك دعوة الأشخاص إلى جلسة صورة افتراضية لالتقاط صورة سيلفى معا، حيث يضع البرنامج الأشخاص كما لو كانوا خلفك مباشرة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيمكن أن تكون صور السيلفى هذه صورًا ثابتة أو صور فيديو مخزنة أو صور بث مباشر، ويمكن للمشاركين تعديل اللقطات لوضع أنفسهم فى المقدمة والوسط، لكن ليس من المنتظر أن تصل هذه الميزة قريبا، حيث قدمت أبل لأول مرة هذه البراءة فى يوليو 2018، قبل أن يظهر COVID-19.

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ويشير تقرير إلى أنه يمكن أن يعمل قليلاً مثل Group FaceTime، حيث يمكن للمستخدم دعوة الآخرين لالتقاط صور شخصية، ثم يقوم البرنامج "بتثبيتها فى موضع مختلف خلف المنظم"

كما لا توجد أيضًا ضمانات لترجمة براءات الاختراع إلى منتجات تامة الصنع - حيث تستكشف أبل فكرة، ولا تنتجها فى النهاية، لكن نظرًا للوباء الشديد، لن نستبعد بالتأكيد صور السيلفى الجماعية البعيدة كطريقة للتواصل مع الأصدقاء الذين لا يمكن أن يكونوا معًا.