شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو حد ابتزك بصورك على فيس بوك .. هكذا يمكنك معاقبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك جزءا لا يتجزأ من حياة أي شخص منا، حيث يقوم الكثيرون بمشاركة كافة التفاصيل الخاصة بحياتهم على المنصة الاجتماعية، والتى من ضمنها مشاركة بعض الصور الشخصية الخاصة بالمستخدمين، وهو الأمر الذى يمكن استغلاله من قبل البعض الآخر من ضعاف النفوس في ابتزاز المستخدمين خاصة الفتيات.

ويمتلك فيس بوك العديد من السياسات الخاصة التى تمنع مثل هذا السلوك الاستغلالي، حيث يوفر فيس بوك القدرة على الإبلاغ على مثل هذا السلوك، وهو ما نعرضه كما يلى:

عند الرغبة فى الإبلاغ عن ابتزاز أو تهديدات بمشاركة صور، يقوم المستخدم بزيارة الرابط.

https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371

حيث يحتاج المستخدم لملء كافة البيانات التى ستظهر أمامه، وعقب مرور 24 ساعة سيحصل هذا الشخص على ما يعرف بـ BAN IP لكافة الحسابات الخاصة به، حيث ستصبح جميعها غير فعالة، ولن يكون قادر على الدخول بحساباته مرة أخرى إلى فيس بوك.

Advertisements

- الحسابات المزيفة:

أما في حالة قيام شخص ما بالحصول على صور شخصية لمستخدم ما ، وقام بوضعها في حساب وهمي، أو قام بفعل أي شيئ ينتهك الخصوصية، فيمكن زيارة الرابط التالي:

https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

- ثم نختار My privacy

- ثم نضع في أول خانة رابط الصورة التى قام الشخص المزيف بوضعها.

- ثم نستكمل باقي البيانات، ليقوم فيس بوك بإزالة الصورة وغلق الحساب أيضا