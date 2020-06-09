- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر شاومي القادم في 11 من يونيو للإعلان عن سوارة Mi Band 5 الذكية، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على بعض مميزات السوارة الذكية التي تأتي بميزة التحكم في الكاميرة عن بعد، مع دعم تقنية NFC، ومميزات خاصة تستهدف المرأة.
كشف إعلان شاومي الذي نشر على Weibo اليوم عن عدد من مميزات سوارة Mi Band 5 الذكية التي تنطلق رسمياً خلال أيام، حيث تأتي السوارة الذكية بعدد 7 من المميزات الرئيسية.
وتضم المميزات الجديدة في سوارة Mi Band 5 الذكية
- شاشة OLED ديناميكية مميزة بحجم أكبر
- الشحن المغناطيسي
- دعم تقنية NFC UnionPay للدفع وأيضاً QuickPass.
- دعم المستخدم في إلتقاط الصور والتحكم في كاميرة الهاتف عن بعد.
- ترقية إحترافية في مستشعرات السوارة الذكية.
- دعم تتبع المستخدم في عدد 11 نمط رياضي.
- دعم خاص لمتابعة صحة المرأة.
أيضاً من المقرر أن تقدم شاومي سوارة الذكية Mi Band 5 بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأخضر، الأسود، الأصفر إلى جانب اللون البرتقالي.
كما تأتي سوارة Mi Band 5 الذكية بمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومتابعة حالة المستخدم ورصد الإرهاق والإجهاد في تنفس المستخدم، أيضاً تدعم السوارة الذكية مساعد Alexa الرقمي حيث من المتوقع أن يأتي في النموذج الخاص بالأسواق العالمية.
يذكر أن التسريبات تشير إلى أن سوارة Mi Band 5 تأتي بشاشة OLED بحجم 1.2 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن شاومي تطلق السوارة في الأسواق العالمية في صيف هذا العام.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سوارة Mi Band 5 الذكية تأتي بميزة التحكم في الكاميرة عن بعد وتقنية NFC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.