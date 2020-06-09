تكنولوجيا: سوارة Mi Band 5 الذكية تأتي بميزة التحكم في الكاميرة عن بعد وتقنية NFC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر شاومي القادم في 11 من يونيو للإعلان عن سوارة Mi Band 5 الذكية، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على بعض مميزات السوارة الذكية التي تأتي بميزة التحكم في الكاميرة عن بعد، مع دعم تقنية NFC، ومميزات خاصة تستهدف المرأة.

كشف إعلان شاومي الذي نشر على Weibo اليوم عن عدد من مميزات سوارة Mi Band 5 الذكية التي تنطلق رسمياً خلال أيام، حيث تأتي السوارة الذكية بعدد 7 من المميزات الرئيسية.

وتضم المميزات الجديدة في سوارة Mi Band 5 الذكية

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شاشة OLED ديناميكية مميزة بحجم أكبر

الشحن المغناطيسي

دعم تقنية NFC UnionPay للدفع وأيضاً QuickPass.

دعم المستخدم في إلتقاط الصور والتحكم في كاميرة الهاتف عن بعد.

ترقية إحترافية في مستشعرات السوارة الذكية.

دعم تتبع المستخدم في عدد 11 نمط رياضي.

دعم خاص لمتابعة صحة المرأة.

أيضاً من المقرر أن تقدم شاومي سوارة الذكية Mi Band 5 بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأخضر، الأسود، الأصفر إلى جانب اللون البرتقالي.

كما تأتي سوارة Mi Band 5 الذكية بمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومتابعة حالة المستخدم ورصد الإرهاق والإجهاد في تنفس المستخدم، أيضاً تدعم السوارة الذكية مساعد Alexa الرقمي حيث من المتوقع أن يأتي في النموذج الخاص بالأسواق العالمية.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن سوارة Mi Band 5 تأتي بشاشة OLED بحجم 1.2 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن شاومي تطلق السوارة في الأسواق العالمية في صيف هذا العام.

المصدر

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