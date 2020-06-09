تكنولوجيا: شراكة جديدة تجمع بين Corning وسامسونج لتطوير زجاج UTG للهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد جاء من كوريا الجنوبية عن شراكة تجمع بين سامسونج وشركة Corning بهدف تطوير زجاج رقيق جداً UTG بهدف دعم الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي خلال 2021.

تستمر شركة سامسونج في محاولاتها لتطوير تصميم الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث تقدمت بالفعل العملاق الكوري بأكثر من براءة إختراع في تصميم هذه الفئة من الهواتف، كما يأتي تعاون سامسونج مع Corning اليوم في إطار خطط العملاق الكوري لجلب تصميم أفضل للهواتف القابلة للطي.

أيضأً من المقرر أن تدعم سامسونج هاتفها القابل للطي Galaxy Fold 2 قريباً بزجاج UTG، حيث تقدمت الشركة بالفعل طلبات توريد لكلاً من Dowoo Insys وSchott وهي نفس الشركات التي قدمت الزجاج المميز بتصميم رقيق جداً لهاتف Z Flip.

Advertisements

ويشير التقرير الذي جاء من كوريا إلى أن سامسونج تهدف بشراكتها الجديدة مع Corning إلى خفض تكلفة الإنتاج الخاصة بالهواتف القابلة للطي وذلك من خلال تسريع عملية إنتاج وتوريد زجاج UTG لدعم إصدارات الشركة في 2021.

يذكر أن شركة Corning كانت قدمت تصريحات خلال شهر نوفمبر من العام الماضي تؤكد من خلالها على تطوير زجاج UTG لدعم الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي.

المصدر

اعلان





