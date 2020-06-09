قد نرى هاتف ذكي يدعم الشحن السريع بقوة 120W من شركة Xiaomi قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تقنية الشحن السريع ليست جديدة تمامًا، ولكن كما يتذكر البعض، فقد قامت شركة Xiaomi في أوائل العام الماضي بإستعراض تقنية جديدة للشحن تُدعى Xiaomi Super Charge Turbo والتي تتيح إمكانية الشحن بقوة 100W. ما يعنيه هذا هو أنه يمكن لتقنية الشحن السريع هذه شحن بطارية بسعة 4000mAh بالكامل في غضون 17 دقيقة فقط.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون متى قد نرى هذه التكنولوجيا تشق طريقها إلى الهواتف الذكية، فقد لمحت شركة Xiaomi خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في شهر نوفمبر الماضي أن هذه التقنية ستصل لهواتفها الذكية في العام 2020. في حين قد يتحقق ذلك، فيبدو أن شركة Xiaomi لن تكتفي بجلب تقنية الشحن السريع بقوة 100W إلى هواتفها الذكية هذا العام، وإنما ستقوم بترقيتها إلى 120W قبل إطلاقها لأنه تم اليوم تسريب مقطع فيديو قصير لشاحن من شركة Xiaomi يمتاز بقدرته على شحن الأجهزة بقوة 120W.

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بطبيعة الحال، لم تكشف لنا شركة Xiaomi حتى الآن عن أي معلومات حول هذا الشاحن، ومتى قد يصل أول هاتف ذكي لها يدعم الشحن السريع بقوة 120W إلى السوق، ولكن من المرجح أن تطفو المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في قادم الأيام والأسابيع، ولما لا من شركة Xiaomi نفسها.

سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف سيكون أداء تكنولوجيا الشحن هذه. هذا لأن هناك إمكانية أن تتسبب تقنية الشحن السريع في تقليص العمر الإجمالي للبطارية، ولكن إذا كان الشحن السريع يمثل أولوية بالنسبة لك، فهذا بالتأكيد يستحق الإهتمام.