سامسونج تتعاون مع Corning لتطوير الزجاج المرن من أجل هواتفها القابلة للطي القادمة في 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - أفادت مصادر من كوريا الجنوبية أن شركة سامسونج قررت إستخدام الطبقة الزجاجية Ultra Thin Glass في الهاتف Galaxy Fold 2 القادم علمًا أنه كانت هناك في السابق بعض الشكوك حول إمكانية حدوث ذلك. لقد تقدمت الشركة بالفعل بطلب إلى Dowoo Insys و Schott، وهي نفس الشركات التي صنعت طبقة Ultra Thin Glass المستخدمة في Galaxy Z Flip.

ومع ذلك، ترغب شركة سامسونج في خفض تكاليف التصنيع، لذلك قامت الشركة بإبرام صفقة مع شركة Corning. وتعمل كلا الشركتين الآن على تسريع عملية التطوير وإنشاء سلسلة توريد في الولايات المتحدة الأمريكية للإستجابة لطلبات سامسونج بسرعة.

الخطة الحالية هي البدء في إستخدام Corning Ultra Thin Glass في الهواتف الذكية القابلة للطي القادمة من سامسونج في العام المقبل. يُقال أن خفض التكاليف ليس سوى جزء من مخاوف سامسونج، فهي أيضًا ليست سعيدة بمقدار الوزن الذي تضيفه حلول Ultra Thin Glass الحالية إلى الهواتف الذكية.

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تجدر الإشارة إلى أن شركة Corning كانت قد أوضحت لنا في شهر نوفمبر من العام الماضي أنها تعمل بالفعل على تطوير طبقتها الزجاجية الخاصة للهواتف الذكية القابلة للطي. كانت تأمل في الحصول على تصميم عملي بحلول نهاية العام 2020. أحد أكبر التحديات هو أن خاصية الزجاج تعتمد على قرارات تصميم الهاتف مثل درجة الإنحناء ( مدى إنحناء الزجاج أثناء إغلاق الهاتف ). هذا شيء يُمكن لشركة Corning وسامسونج العمل عليه معًا.

وفقًا للتقارير التي وردتنا في الأونة الأخيرة، فمن المرجح أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن Galaxy Fold 2 جنبًا إلى جنب مع Galaxy Note 20 Series في شهر أغسطس المقبل، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن من قبل شركة سامسونج.