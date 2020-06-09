ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في Apple Watch قد تُفعل في المزيد من البلدان قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من أحدث الميزات التي جاءت بها الساعة الذكية Apple Watch Series 5 هي ميزة التخطيط الكهربائي للقلب والمعروفة إختصارًا بإسم ECG. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة الميزة، فهي تتطلب موافقة الهيئات التنظيمية الطبية في البلدان التي تم إطلاقها فيها. ونتيجة لذلك، فميزة ECG غير مُفعلة على الساعة الذكية Apple Watch Series 5 في جميع أنحاء العالم، وإنما في بعض البلدان فقط.

الخبر السار لأولئك الذين يعيشون في البرازيل واليابان هو أنه سيتم تفعيل هذه الميزة على ما يبدو في هذين البلدين قريبًا. على سبيل المثال، وافقت وكالة تنظيم الصحة البرازيلية على ميزة التخطيط الكهربائي للقلب وأدلت ببيان تقول فيه أنه يمكن تفعيل الميزة في البلاد الآن. في اليابان، أفادت مدونة Macotakara أن شركة آبل قد سُجلت كمُصنع معتمد من قبل وكالة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد.

في حين أنه من غير الواضح ما هو الغرض من التسجيل، فقد تم التكهن بأنه تم ذلك على الأرجح لتفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Apple Watch Series 5، مما يشير إلى أنه قد لا يمر وقت طويل قبل أن تكون ميزة ECG متاحة لملاك ساعة آبل الذكية في اليابان.

لا تزال هناك العديد من البلدان حول العالم حيث لم يتم تفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG على الساعة الذكية Apple Watch Series 5 حتى الآن، ولكن كما قلنا، يتطلب هذا موافقة الهيئات التنظيمية المحلية، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الميزة متاحة على الصعيد العالمي. في هذه الأثناء، نشهد قدرًا كبيرًا من النجاح مع هذه الميزة، فقد رأينا العديد من التقارير التي تتحدث عن الكيفية التي ساهمت بها هذه الميزة في إنقاذ العديد من الأرواح.