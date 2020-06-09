شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تشكل أطقم جديدة من رواد الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن انتهاء مرحلة استقبال الطلبات للراغبين في الانتساب إلى صفوف المجموعة الجديدة من رواد الفضاء في روسيا، وقال بيان صادر عن المؤسسة أمس الاثنين 8 يونيو الجاري: "انتهت روس كوسموس من مرحلة استقبال الطلبات للمسابقة المفتوحة التي أعدتها لاختيار المرشحين للانضمام للطاقم الجديد من رواد الفضاء الروس، والتي أعلن عنها أول مرة في الثالث من يونيو العام الفائت".

وأضاف البيان: "لقد استقبلت المؤسسة 1404 طلبات من الناس الراغبين في خوض المسابقة، 156 منهم قدموا للمؤسسة المجموعة الكاملة من الوثائق المطلوبة للوصول إلى مرحلة الاختيار ، من بينهم 123 رجلا و33 امرأة، وحتى الآن عقدت اللجان المختصة ست اجتماعات للبحث في موضوع اختيار المتقدمين للمسابقة، وتمت معاينة 90% من وثائق المتقدمين".

وأوضحت مؤسسة "روس كوسموس" أن 28 شخصا من الذين تقدموا للمسابقة من بينهم 3 نساء تلقوا دعوات لحضور مقابلات شفهية بهدف اختيارهم للانضمام إلى المجموعة الجديدة من رواد الفضاء الروس، حسب روسيا اليوم.

وكانت المؤسسة قد أشارت سابقا إلى أن أفراد المجموعة الجديدة من الرواد سيتم اختيارهم من بين حملة الشهادات العليا، كحملة شهادات العلوم الهندسية والطبية وعلوم الفيزياء والرياضيات وغيرها.

وقد وقعت مؤسسة "روس كوسموس" مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عقد قيمته 90 مليون دولار لتخصيص مقعد واحد في مركبة "سويوز" الروسية لرائد فضاء ناسا، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

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وأعلن المكتب الاعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أنه "تم اليوم توقيع عقد لنقل رائد فضاء واحد لناسا إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادته إلى الأرض بواسطة مركبة "سويوز إم إس" الروسية في خريف 2020 ، ونحن لا نكشف قيمة العقد لأنها من الاسرار التجارية".

ومن جانبها أعلنت ستيفاني شيرهولز المتحدثة باسم ناسا ، لوكالة نوفوستي، أن قيمة العقد هي 90 مليون دولار، وقالت، "وافقت ناسا على نقل حمولات لمؤسسة "روس كوسموس" مقدارها 800 كيلوغرام إلى المحطة الفضائية الدولية خلال 2.5 سنة المقبلة، مقابل تخصيص مقعد لرائد فضاء ناسا على مركبة "سويوز إم إس" الروسية".