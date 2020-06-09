شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميرور البريطانى: مستخدمو جوجل كروم قد يحصلون على 5 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جوجل كروم واحدا من أكثر المتصفحات شعبية حول العالم، وإذا كنت تستخدم متصفح الانترنت التابع لجوجل، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مبلغ يبلغ 4000 جنيه إسترليني (5000 دولار)، إذ تم رفع دعوى جماعية ضد جوجل بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (5 مليارات دولار)، وسط مزاعم بأن عملاق التكنولوجيا يجمع المعلومات بشكل غير قانوني أثناء جلسات التصفح الخاصة للمستخدمين.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، يبدو أن المشكلة تتعلق بوضع التصفح الخفى من جوجل، والذي يسمح للمستخدمين بتصفح الويب بشكل خاص.

ويدعي محامون من شركة Boies Schiller Flexner للمحاماة أن جوجل جمعت معلومات حول جلسات التصفح، حتى عندما يتبع المستخدمين توصيات جوجل صراحة لمنع تتبع أو جمع معلوماتهم الشخصية واتصالاتهم.

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وأثناء التصفح في الوضع الخفى، توضح جوجل أنها لا تحفظ سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع والبيانات التي يتم إدخالها في النماذج، ومع ذلك تؤكد الشركة أنه سيتم حفظ التنزيلات والإشارات المرجعية.

تدعي الدعوى القضائية أن جوجل "تتتبع خلسة المستخدمين" من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك جوجل Analytics و جوجل Ad Manager وزر تسجيل الدخول إلى جوجل، تعترض جوجل على هذه الادعاءات وتقول إنها ستدافع عن نفسها بقوة.

قال متحدث باسم الشركة: "وضع التصفح الخفى في كروم يمنحك خيار تصفح الإنترنت دون حفظ نشاطك في متصفحك أو جهازك، وما نوضح بوضوح في كل مرة تفتح فيها علامة تبويب جديدة للتصفح الخفى، قد تتمكن مواقع الويب من جمع معلومات حول نشاط التصفح أثناء الجلسة".