تكنولوجيا: HTC تحدد يوم 16 من يونيو للإعلان الرسمي عن هاتف Desire 20 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة HTC إعلان تشويقي مؤخراً كشفت من خلاله عن موعد الحدث المرتقب يوم 16 من يونيو والذي تعلن فيه رسمياً عن هاتف Desire 20 Pro.

تستعد شركة HTC لعقد مؤتمرها القادم لاحقاً هذا الشهر لكشف النقاب عن هاتف Desire 20 Pro الذي يعد أول إصدارات الشركة بنظام تشغيل Android 10 مثبت مسبقاً.

ولقد رصد هاتف Desire 20 Pro في بعض التسريبات مؤخراً بعد أن أعتمد الهاتف في أكثر من جهة إستعداداً للإعلان الرسمي، كما جاء الإعلان التشويقي على موقع الشركة ليؤكد على خطط الشركة للإعلان قريباً عن الهاتف.

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ويكشف الإعلان التشويقي عن تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية التي تأتي في الجانب الأيسر من الشاشة، كما تأتي وحدة الكاميرة الرئيسية في الجانب الأيسر أيضاً من الجهة الخلفية، حيث من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تضم إعدادات رباعية.

أيضاً أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Desire 20 Pro ينطلق بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يعد أول إصدار للشركة بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي برقاقة معالج Snapdragon 660 أو Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Desire 20 Pro بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض FHD بلس، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 16 من يونيو لنتعرف على تفاصيل أكثر حول إصدار HTC الجديد.

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