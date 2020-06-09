الحكومة البريطانية قد تكون مهتمة بالدفع للمواطنين للإنتقال إلى السيارات الكهربائية

فاطمة أيت طالب - دبي - السيارات ليست رخيصة بأي حال من الأحوال ، لذلك نحن نتخيل بأن الأشخاص الذين يملكون سيارات بالفعل لن يكون من السهل عليهم التبديل إلى سيارة جديدة، خاصةً سيارة كهربائية لم يتم تبنيها على نطاق واسع حتى الآن. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة البريطانية تعتزم القيام بخطوة جريئة جدًا في هذا الصدد.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Telegraph البريطانية، فهو يقول أن الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء Boris Johnson تتطلع لدفع ما يصل إلى 6000 جنيه إسترليني لكل سائق لإستبدال سياراتهم الحالية التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية. في حين أن هذا يبدو وكأنه خطوة الحكومة البريطانية للإنتقال إلى الحلول الصديقة للبيئة، فيبدو أن هذه الخطوة ستُساعد أيضًا في تحفيز صناعة السيارات الكهربائية في البلاد التي كانت تكافح منذ تفشي جائحة COVID-19.

سيُساعد ذلك الشركات المصنعة للسيارات في المملكة المتحدة مثل Jaguar و Mini، بينما سيساعد أيضًا على تعزيز إقتصاد البلاد لأنه سيُشجع الناس على الإنفاق على السيارات الكهربائية. تتطلع المملكة المتحدة حاليًا إلى حظر مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود بحلول العام 2035، لذلك يمكن لهذا الحافز أن يُساعد الحكومة البريطانية على تحقيق أهدافها.

ومع ذلك، لا تزال هناك مشاكل ينبغي التغلب عليها مثل قلق المستخدمين بشأن المسافة التي يمكن للسيارات الكهربائية قطعها قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، وخصوصًا وأن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية لا يزال قليلاً بالمقارنة محطات الوقود. نرى جهودًا تُبذل في بلدان أخرى لمعالجة ذلك، كما هو الحال في ألمانيا حيث تم إجبار جميع محطات الوقود على تثبيت محطات شحن السيارات الكهربائية أيضًا.