كشف تسريب جديد من الصين بأن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتف ذكي مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت.
وفي وقت سابق من العام الحالي، كان يُتوقع أن يقدم هاتف (مي ميكس) Mi Mix ذاكرة (رام) بحجم 16 جيجابايت، ولكن ذلك لم يحدث، ثم بدأ الحديث عن أن هاتف (مي 10 برو) Mi 10 Pro سيقدم هذا الحجم، ولكن لم يفعل، إذ كان الحجم الأكبر هو 12 جيجابايت.
وكانت شركة سامسونج قد بدأت في إنتاج ذواكر (رام) من نوع LPDDR5 بحجم 12 جيجابايت منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، ثم بدأت في شهر شباط/ فبراير الماضي بدأت في إنتاج ذواكر (رام) بحجم 16 جيجابايت. ومع ذلك، أبرمت شاومي شراكة مع (ميكرون) Micron للحصول على ذواكر LPDDR5 لهواتف (مي10)، وقالت (ميكرون): إنها تتوقع إنتاج ذواكر (رام) بحجم 16 جيجابايت خلال النصف الثاني من العام الحالي.
والآن، لا يُعلم ما هو الهاتف الذي تعتزم شاومي إطلاقه مع ذاكرة (رام) بحجم 16 جيجابايت، وبناءً على تصريح (ميكرون) قد يكون أحد الهواتف التي ستُطلق خلال النصف الثاني من 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر شاومي تعمل على هاتف مع ذاكرة RAM بحجم 16 جيجابايت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.