سوني تعلن عن الموعد الجديد لحدث ألعاب “بلاي ستيشن 5”

أعلنت شركة سوني اليوم الاثنين عن الموعد الجديد لحدث منصة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5، وذلك بعد تأجيله في وقت سابق بسبب المظاهرات الجارية في الولايات المتحدة.

واليوم حددت الشركة اليابانية 11 حزيران/ يونيو الجاري موعدًا جديدًا للحدث الذي كان سيُعقد في 4 حزيران/ يونيو، والذي سيُكرّس لعرض الألعاب الخاصة بمنصة (بلاي ستيشن 5).

وكانت سوني قد قالت في وقت سابق: إنها تخطط لتكريس الحدث لعرض ألعاب (بلاي ستيشن 5)، وقد وعدت بحدث مدته ساعة لإلقاء نظرة أولية على بعض الألعاب التي سيلعبها اللاعبون عند إطلاق الجيل القادم من المنصة خلال موسم العطلات لعام 2020.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر آذار/ مارس الماضي عن مواصفات (بلاي ستيشن 5) ومن ذلك أن المنصة ستحتوي نسخة مخصصة من المعالج الثماني النوى AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب. وأضافت سوني أن المنصة ستحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت.

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وركزت سوني خلال حدث الإعلان عن مواصفات (بلاي ستيشن 5) على قدرة أقراص SSD في تسريع تحميل الألعاب، وقارنت بين منصتي (بلاي ستيشن 4) – التي لا تستخدم التقنية – و(بلاي ستيشن 5)، إذ استغرقت الأولى نحو 20 ثانية لتحميل جيجابايت من البيانات، في حين لم يستغرق نقل 5 جيجابايت من البيانات في الأخرى سوى ثانية واحدة فقط.

وقالت الشركة: إن (بلاي ستيشن 5) لن تكتفي بدعم أقراص SSD – التي تأتي من نوع NVMe SSD – إذ ستدعم أيضًا أقراص التخزين الخارجية التي ستخصص لدعم ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4) القديمة. وكانت الشركة قد أعلنت في السابق أن المنصة ستحتوي محرك أقراص ليزرية من نوع 4K Blu-ray.

يُشار إلى أن سوني كانت قد ذكرت في السابق أن المنصة ستدعم عرض ألعاب 8K، وألعاب 4K بسرعة 120 إطارًا/ الثانية. كما ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وستدعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، والتوافقية مع ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4).