شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. جيوفانى دومينيكو كاسينى أول من رصد 4 من أقمار زحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جيوفاني دومينيكو كاسيني المولود في 8 يونيو 1625 واحد من الأشخاص الذين تركو بصمة قوية في عالم الفلك والفضاء، حيث كان كاسيني أول من رصد أربعة من أقمار زحل، فضلا عن العديد من الابتكارات والاكتشافات الأخرى.

من هو جيوفاني دومينيكو كاسيني

هو عالم رياضيات وعالم فلك ومهندس ومنجم إيطالي فرنسي، ولد في بيرينالدو، بالقرب من سان ريمو، في ذلك الوقت في جمهورية جنوة، وكان جيوفاني دومينيكو كاسيني أول شخص من عائلته في البدء في العمل على مشروع خلق خريطة طبوغرافية لفرنسا.

عمله بعلم الفلك

كان كاسيني عالم فلك في مرصد بازانو فى الفترة من 1648 - 1669، كما كان أستاذ الفلك في جامعة بولونيا، وأصبح في 1671، مدير مرصد باريس، وقد كان كاسيني أول من رصد أربعة من أقمار زحل، وهي إيابيتوس سنة 1671 وريا سنة 1672 وديون سنة 1684 وتثيس سنة 1684.

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وقد أرجع التغير في بريث إيابيتوس إلى وجود المادة المظلمة في جنوبه، كما اكتشف حاجز كاسيني في حلقات زحل سنة 1675 كما تقاسم مع روبرت هوك اكتشاف البقعة الحمراء العظيمة لكوكب المشتري سنة 1665، كما أرسل سنة 1672 زميله جين ريشر إلى كايين بينما بقي هو في باريس وأجرى كلاهما الملاحظات على المريخ في وقت واحد، ومن خلال حساب التزيح استطاع أن يحدد بعده وهكذا استطاع لأول مرة ايجاد ابعاد حقيقية في المجموعة الشمسية

حبه لعلم التنجيم

كان التنجيم سبب انجذابه إلى السموات والأجرام في شبابه، حيث قرأ العديد من الكتب حول هذا الموضوع في شبابه، وملك الكثير من المعرفة حول هذا الموضوع، ومن خلال معرفته الواسعة في التنجيم اخذ تعيينه الأول كفلكي، وفي وقت لاحق من حياته ركز بشكل حصري تقريبا على علم الفلك وعلم التنجيم وأصبح بصورة متزايدة مشاركا في الثورة العلمية.

انتقاله إلى فرنسا

انتقل كاسيني في 1669 إلى فرنسا، ومن خلال منحة من ملك فرنسا لويس الرابع عشر ساهم في إنشاء مرصد باريس، الذي افتتح في 1671؛ بقي كاسيني مديرا للمرصد حتى وفاته في 1712، وحصل الجنسية الفرنسية في سنة 1673، وأمضى السنوات المتبقية من حياته وهي واحد واربعين بمثابة عالم الفلك والمنجم الخاص لويس الرابع عشر.