شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: ارتفاع منسوب البحار يهدد الأشجار الساحلية بحلول 2050 والان مع تفاصيل الخبر
ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس العلمية أن هذه الغابات ستكون معرضة لخطر الموت عندما ترتفع مستويات البحار بمعدل يفوق 6 ملليمترات في السنة، ومن المتوقع الوصول إلى هذا الحد في أقل من 30 عامًا، كما يقول العلماء، إذا لم يخفض الناس انبعاثاتهم من غازات الاحتباس الحراري، إذ ترتفع مستويات البحار بالفعل على مستوى العالم بمعدل يزيد عن 3 ملليمترات في السنة - على الرغم من أن بعض الأماكن تشهد بالفعل تغيرًا أكثر خطورة.
وقالت إريكيا آش إحدى المشاركات في الدراسة وهي عالمة في جامعة روتجرز Rutgers: "لدينا فرصة الآن لاتخاذ إجراء والحفاظ على معدلات ارتفاع مستوى البحار بدرجة أقل من هذه المعدلات الخطيرة، وهو جزء من سبب أهمية هذه الدراسة".
وتنشأ الأشجار حاجزًا ضد العواصف المدمرة، وتوقف زحف البحار من التهام المزيد من الأراضي، كما توفر المأوى للحياة البرية، علاوة على ذلك، فإن غابات المنجروف أفضل في الحفاظ على ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي من الغابات المطيرة من نفس الحجم.
وقد توصلت دراسة سابقة إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر على مدى السنوات الـ 120 الماضية هو نتيجة لتغير المناخ من صنع الإنسان وليس بسبب الاختلافات فى مدار الأرض، فعلى مدى الـ 66 مليون سنة الماضية تعرض كوكب الأرض للعصور الجليدية وظروف خالية من الجليد - كلاهما بسبب الاختلافات فى الخصائص المدارية للأرض، ومع ذلك فقد تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر فى العقود الأخيرة، مما يهدد بإغراق العديد من المدن والمجتمعات الساحلية المأهولة بالسكان والأراضى المنخفضة بحلول نهاية القرن.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، هذه النتيجة الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة تشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا للعديد من النظم البيئية ويمكن أن تتسبب فى أضرار باهظة التكلفة للبنية التحتية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: دراسة تحذر: ارتفاع منسوب البحار يهدد الأشجار الساحلية بحلول 2050 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.