تكنولوجيا: Call of Duty تتضامن مع احتجاجات الولايات المتحدة... اعرف عملت ايه

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وقالت الشركة في بيان لها: "مجتمعنا يتألم، فتفاوت المساواة الذى يعيشه مجتمعنا أصبح مرة أخرى مركز الصدارة، وCall of Duty و Infinity Ward تعني المساواة والشمول، نحن نقف ضد العنصرية والظلم الذي يتحمله مجتمعنا الأسود، وحتى يحدث التغيير ويصبح Black Lives Matter ، لن نكون أبدًا المجتمع الذي نسعى جاهدين لنكون عليه. "
وأكد موقع The Verge الأمريكى أن الرسالة تظهر لاحقًا في كل مرة يقوم فيها المستخدم بتشغيل Modern Warfare على PS4، كما يظهر على شاشات التحميل وعند التبديل إلى وضع منفصل مثل Warzone.
وقد أصدرت العديد من شركات ألعاب الفيديو بيانات دعم للمجتمعات السوداء هذا الأسبوع بعد احتجاجات ضد وحشية الشرطة في الولايات المتحدة ومقتل جورج فلويد، ومع ذلك فإن وضع الرسالة أمام جميع مستخدمى لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول التي تحظى بشعبية كبيرة، قد يساعدها على الوصول إلى مجموعة أوسع من الأشخاص.
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