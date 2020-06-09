شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Call of Duty تتضامن مع احتجاجات الولايات المتحدة... اعرف عملت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة Infinity Ward تحديثاً للعبة Call of Duty: Modern Warfare، أضافت من خلاله رسالة تظهر على شاشات المستخدمين لدعم حركة Black Lives Matter. إذ يتم إخبار اللاعبين بحاجتهم للتحديث عند إنهاء اللعبة متعددة اللاعبين، وبمجرد قيامهم بذلك ، تظهر الرسالة على الشاشة.

وقالت الشركة في بيان لها: "مجتمعنا يتألم، فتفاوت المساواة الذى يعيشه مجتمعنا أصبح مرة أخرى مركز الصدارة، وCall of Duty و Infinity Ward تعني المساواة والشمول، نحن نقف ضد العنصرية والظلم الذي يتحمله مجتمعنا الأسود، وحتى يحدث التغيير ويصبح Black Lives Matter ، لن نكون أبدًا المجتمع الذي نسعى جاهدين لنكون عليه. "

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