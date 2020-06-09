- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتقسم الهارد بتاعك .. إيه الفرق بين primary وlogical؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند قيام المستخدم بعمل فورمات للهارد ديسك الخاص به، وإعادة تقسميه من جديد، فسوف يلاحظ وجود نوعين وهما logical وprimary، حيث لا يعرف الكثير من المستخدمين الفارق بينهم، وأهمية كل منهما، وما المناسب له من هذين النوعين وهو ما نعرضه كما يلى:
- تقسيم primary:
هو تقسيم يوجد فى جميع أجهزة الكمبيوتر، فبدونه لن يتمكن المستخدم من تشغيل النظام على الكمبيوتر الخاص بك، وهو ما يعنى أن تقسيم primary هو المسؤول والمخصص لإقلاع بوت الويندوز، لهذا السبب دائماً يكون بارتشن c المثبت عليه نسخة الويندوز يكون من النوع primary.
هو تقسيم مخصص لوضع الملفات والبيانات والبرامج والألعاب إلى غير ذلك، وفى هذا النوع يمكن التعديل وحذف أى ملف كما ويمكن اخذ مساحة من بارتشن logical وإضافتها إلى بارتشن أخر، بينما فى النوع primary لا يمكن حذف ملف أو أخذ مساحة من البارتشن.
ونجد أن تقسيم الـ Primary مخصص لنظام الويندوز أما قسم الـ Logical مخصص لتخزين الملفات والبيانات بصفة عامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لو هتقسم الهارد بتاعك .. إيه الفرق بين primary وlogical؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.