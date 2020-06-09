شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتقسم الهارد بتاعك .. إيه الفرق بين primary وlogical؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند قيام المستخدم بعمل فورمات للهارد ديسك الخاص به، وإعادة تقسميه من جديد، فسوف يلاحظ وجود نوعين وهما logical وprimary، حيث لا يعرف الكثير من المستخدمين الفارق بينهم، وأهمية كل منهما، وما المناسب له من هذين النوعين وهو ما نعرضه كما يلى:

- تقسيم primary:

هو تقسيم يوجد فى جميع أجهزة الكمبيوتر، فبدونه لن يتمكن المستخدم من تشغيل النظام على الكمبيوتر الخاص بك، وهو ما يعنى أن تقسيم primary هو المسؤول والمخصص لإقلاع بوت الويندوز، لهذا السبب دائماً يكون بارتشن c المثبت عليه نسخة الويندوز يكون من النوع primary.

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- تقسيم logical:

هو تقسيم مخصص لوضع الملفات والبيانات والبرامج والألعاب إلى غير ذلك، وفى هذا النوع يمكن التعديل وحذف أى ملف كما ويمكن اخذ مساحة من بارتشن logical وإضافتها إلى بارتشن أخر، بينما فى النوع primary لا يمكن حذف ملف أو أخذ مساحة من البارتشن.

ونجد أن تقسيم الـ Primary مخصص لنظام الويندوز أما قسم الـ Logical مخصص لتخزين الملفات والبيانات بصفة عامة.