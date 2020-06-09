"تسلا" تعمل على إنتاج بطارية جديدة تدوم مليون ميل لسياراتها الكهربائية

يبدو أن القلق بشأن طول عمر البطاريات التي تشغل سيارات تسلا الكهربائية يتضاءل مع ارتفاع سعر السهم إلى أعلى من أي وقت مضى، وقد توفر شركة صناعة السيارات التي مقرها كاليفورنيا (في الوقت الحالي) للسائقين المزيد من الأمان قريبًا على شكل بطارية تستمر لأكثر من مليون ميل من القيادة.

أعلنت شركة CATL عن استعدادها لإنتاج البطارية الجديدة التي تبلغ مساحتها مليون ميل وأن نموذج Tesla's Model 3 المصنوع في Gigafactory Shanghai سيكون أول من يحصل على البطارية الجديدة.

كشفت موقع "الكترك" سابقًا أن تسلا تعمل على مشروع Roadrunner السري الداخلي.

وأكد أن الهدف هو أن تقوم شركة تسلا بإنتاج خلايا البطارية الخاصة بها باستخدام التقنيات التي طورتها فرق تسلا الداخلية ، بما في ذلك العمل من فريق Jeff Dahn في كندا، والتقنيات الجديدة التي تم الحصول عليها مؤخرًا من خلال الاستحواذ على Maxwell ، على نطاق واسع وبتكلفة أقل من 100 دولار لكل كيلوواط ساعة.

في الآونة الأخيرة، أبلغنا أن تسيلا تقدم طلبًا للحصول على الكثير من الملكية الفكرية المتعلقة بخلايا البطاريات ، مثل قطب كهربائي جديد لبطاريتها التي تبلغ مليون ميل.

تخطط شركة تسيلا لإنتاج هذه البطارية الجديدة التي يبلغ حجمها مليون ميل ، ولكنها تخطط أيضًا للحصول على شركاء إنتاج.

في الشهر الماضي ، ذكرت وكالة رويترز أن تسلا تعمل مع شركة CATL لإنتاج خلية بطارية مليون ميل في الصين ، وسيتم استخدامها أولاً في المركبات من طراز 3 التي تم إنتاجها في Gigafactory Shanghai. والآن خرج بلومبرج بتقرير مشابه يؤكد بعض مزاعم رويترز السابقة.

في مقابلة ، قال رئيس CATL Zeng Yuqun أن الشركة مستعدة الآن لإنتاج خلية البطارية الجديدة التي تبلغ مساحتها مليون ميل:

وقال رئيس مجلس الإدارة زينج يو تشون في مقابلة بمقر الشركة في نينغده بمقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين "إن شركة Amperex Technology Co Ltd (CATL) مستعدة لإنتاج بطارية تدوم 16 عامًا ومليوني كيلومتر (1.24 مليون ميل).

وأضاف الرئيس: "إذا قدم شخص ما طلبًا ، فنحن جاهزون للإنتاج"، ومع ذلك ، لم يؤكد أنه تم تقديم الطلبات ، لكن بلومبرج أفادت أن البطارية ستنتهي أولاً في سيارات تسلا المنتجة في Gigafactory Shanghai.

أكد الرئيس، أنه على اتصال مستمر مع Tesla والرئيس التنفيذي Elon Musk مباشرة.

قال زينج، إنه غالبًا ما يشارك رؤى مع موسك ، حيث يتبادلان الرسائل النصية حول التطورات في مجال التكنولوجيا والأعمال. وقال زينج "إن شركة CATL تعزز علاقتها مع شركة Tesla ، مع إدراج مسائل مثل البطاريات الخالية من الكوبالت في جدول أعمالها".

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أضاف تسنغ: "نحن نتوافق بشكل جيد وهو رجل مرح. يتحدث عن التكلفة طوال اليوم ، وأنا أتأكد من أن لدينا الحلول ".

ولم يوضحوا الجدول الزمني الدقيق للبطاريات الجديدة التي يتم تركيبها في مركبات تسلا الجديدة.

بعض تقارير البطارية هذه القادمة من الصين حول تسلا و CATL مربكة بعض الشيء.

من غير الواضح ما إذا كانت CATL ستنتج خلية بطارية Tesla لهم في الصين ، أو إذا كانت كيمياء بطارية مختلفة تم تطويرها بشكل مشترك بواسطة Tesla و CATL ، والتي يبدو أن تقرير رويترز الأخير يشير إليها. في تقرير بلومبرج هذا ، يبدو أشبه ببطارية CATL بقدرات مماثلة لـ Tesla ، ولكن سيتم بيعها أيضًا للآخرين.

وأكد، أن المزيد من البطاريات في السوق هي أخبار جيدة بغض النظر عن أي شيء ، لكنني أتطلع إلى بعض الوضوح على هذه الجبهة ، والذي يجب أن نحصل عليه في يوم بطارية Tesla.

وفي نفس السياق، كشف محللون في Wedbush للأوراق المالية في مذكرة للعملاء نشرت الإثنين أن تسلا ربما تقترب من كشف النقاب عن بطارية لسياراتها الكهربائية قد تجعلها تسافر لمسافة مليون ميل.

وقال كل من دان إيفيس وستريكر بيكفي "ستكون تقنية البطاريات هذه متقدمة للغاية، وربما تستمر لعقود، وستتحمل جميع أنواع الطقس والتضاريس، وستكون معلماً رئيسياً آخر لنظام تسلا البيئي".

وأضاف المحللان "من الناحية النظرية، ستدعم هذه البطارية المركبة الكهربائية لمسافة مليون ميل، وستكون خطوة كبيرة إلى الأمام في المنافسة مع السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين من حيث عائد الاستثمار ومن المنظور البيئي".

وفي الشهر الماضي، ذكرت رويترز أن تسلا خططت لتقديم بطارية تسيّر المركبات الكهربائية لمسافة مليون ميل، وتكلف أقل من البطاريات الحالية للشركة هذا العام أو في عام 2021.

وتخطط تسلا لعقد حدث للمستثمرين والمحللين يركز على تكنولوجيا البطاريات في المستقبل القريب، وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك الشهر الماضي إن الحدث يمكن أن يتم على جزأين، مع عقد الجزء الأول عبر البث الشبكي في يونيو (حزيران) القادم.

وتعد البطارية أغلى جزء في السيارة الكهربائية، على الرغم من انخفاض تكاليف البطارية على مدى العقد الماضي.

وفي عام 2019، قدر المستشارون في شركة كيرن إنرجي ريسيرش أن حزم بطاريات السيارات الكهربائية المصنوعة من الخلايا الأسطوانية، وهو النوع الذي تستخدمه تسلا، تكلف أقل من أنواع الخلايا التي تستخدمها بورش وشفروليه وبي إم دبليو، مع توقعات بأن تستمر تكاليف خلايا البطارية في الانخفاض خلال العقد المقبل، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.