"تسلا للسيارات" تعلن تفاصيل إنشاء مصنع بريطانى ضخم للسيارات الكهربائية

على ما يبدو أن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تفكر في إنشاء مصنع فى المملكة المتحدة وذلك وفقًا لشائعات واسعة النطاق، حيث ذكرت التقارير أن شركة إيلون ماسك تعمل مع الحكومة البريطانية لإيجاد موقع مناسب لمصنع للسيارات الكهربائية في إنجلترا، وبحسب موقع thesun البريطانى، فإن تقرير حديث كشف أن وزارة التجارة الدولية (DIT) في المملكة المتحدة تبحث عن موقع تبلغ مساحته أربعة ملايين قدم مربع لشركة تسلا، حيث تسعى تسلا لإنشاء "مصنع أبحاث وتطوير وتصنيع المركبات الكهربائية (EV)".

ويُعتقد أن منطقة الجاذبية الصناعية في سومرست، جنوب غرب إنجلترا، هي أحد المواقع قيد النظر، فيما ذكر تقرير أخر أن طائرة ماسك الخاصة هبطت مؤخرا فى إنجلترا، حيث سافر إلى المملكة المتحدة لمواصلة البحث عن موقع مصنع مناسب، وذلك في الوقت الذى نخضع فيه شركة تسلا حاليا للتوسع الأوروبي.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" قد قال سابقًا إن المملكة المتحدة تعتبر مكانًا لأول مصنع لـتسلا في أوروبا، لكن رغم ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان سبب لاختيار برلين على بريطانيا.

فيما لم تؤكد وزارة التجارة الدولية (DIT) في المملكة المتحدة أنها تعمل مع Tesla ولكنها أكدت البحث عن مواقع لأغراض تطوير المركبات الكهربائية، وقالت: "تعمل الحكومة مع الصناعة للمساعدة في جعل المملكة المتحدة المكان المفضل لتطوير تقنيات السيارات الكهربائية ذات المستوى العالمي، وأضاف البيان "تعمل DIT بشكل وثيق مع الشركاء لتوسيع نطاق مواقع الاستثمار الجديد في أبحاث المركبات الكهربائية وتطويرها وتصنيعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة."حسبما نشر موقع "اليوم السابع".