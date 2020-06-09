شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو سمعت عنها ومش عارف معناها.. اعرف ما هى الكوكيز وما الهدف منها؟ والان مع تفاصيل الخبر
ما هى الكوكيز؟
- الكوكيز عبارة عن جزء صغير من البيانات يقوم بإرساله الموقع الإلكتروني الذي تستخدمه ويقوم بتخزينه في جهاز حاسوبك من خلال متصفح الإنترنت لديك أثناء تصفحك في ذلك الموقع.
- الكوكيز مصممة لتكون آلية موثوقة لمواقع الإنترنت كي تتذكر معلومات مثل الأمور المفضلة لديك على هذا الموقع، فهي تحفظ نشاط التصفح لديك مثل الضغط على أزرار معينة أو تسجيل الدخول أو تدوين أي من الصفحات قمت بزيارتها في الماضي.
- يمكن استخدام الكوكيز أيضاً لتذكر أجزاء من البيانات التي قمت بإدخالها سابقاً إلى بعض خانات نماذج تعبئة المعلومات مثل الاسم والعنوان وكلمة المرور وأرقام بطاقة الائتمان.
- تتيح معظم برامج التصفح الحديثة للمستخدمين أن يقرروا قبول ملفات الكوكيز، والإطار الزمني للاحتفاظ بها، ولكن رفض الكوكيز يجعل بعض المواقع غير صالحة للاستعمال، على سبيل المثال، لا تعمل عربات التسوق الالكترونى أو أنظمة الدخول المصممة باستخدام الكوكيز في حالة تعطيل ملفات الكوكيز، لأن الكوكيز هي التي تخزن معلومات مشترياتك وتحفظها لكي يتذكرها المتصفح، حيث يمكنك أن تترك الأغراض في العربة دون الحاجة إلى البحث عنها مجدداً عندما تخرج من الموقع وتعود إليه لاحقاً لإنهاء عملية الشراء.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لو سمعت عنها ومش عارف معناها.. اعرف ما هى الكوكيز وما الهدف منها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.