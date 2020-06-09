شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو سمعت عنها ومش عارف معناها.. اعرف ما هى الكوكيز وما الهدف منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك بأنك سمعت بمصطلح الكوكيز كثيراً ورأيته مراراً وتكراراً في مختلف مواقع الإنترنت التي تخبرك بأنها تستخدم الكوكيز لكن دون أن تعرف الكثير عنه، يتيح موقع Cnet المتخصص التعرف على معنى المصطلح ولماذا يستخدم وما الغرض منه.



ما هى الكوكيز؟ ما هى الكوكيز؟

- الكوكيز عبارة عن جزء صغير من البيانات يقوم بإرساله الموقع الإلكتروني الذي تستخدمه ويقوم بتخزينه في جهاز حاسوبك من خلال متصفح الإنترنت لديك أثناء تصفحك في ذلك الموقع.

- الكوكيز مصممة لتكون آلية موثوقة لمواقع الإنترنت كي تتذكر معلومات مثل الأمور المفضلة لديك على هذا الموقع، فهي تحفظ نشاط التصفح لديك مثل الضغط على أزرار معينة أو تسجيل الدخول أو تدوين أي من الصفحات قمت بزيارتها في الماضي.

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- يمكن استخدام الكوكيز أيضاً لتذكر أجزاء من البيانات التي قمت بإدخالها سابقاً إلى بعض خانات نماذج تعبئة المعلومات مثل الاسم والعنوان وكلمة المرور وأرقام بطاقة الائتمان.

- تتيح معظم برامج التصفح الحديثة للمستخدمين أن يقرروا قبول ملفات الكوكيز، والإطار الزمني للاحتفاظ بها، ولكن رفض الكوكيز يجعل بعض المواقع غير صالحة للاستعمال، على سبيل المثال، لا تعمل عربات التسوق الالكترونى أو أنظمة الدخول المصممة باستخدام الكوكيز في حالة تعطيل ملفات الكوكيز، لأن الكوكيز هي التي تخزن معلومات مشترياتك وتحفظها لكي يتذكرها المتصفح، حيث يمكنك أن تترك الأغراض في العربة دون الحاجة إلى البحث عنها مجدداً عندما تخرج من الموقع وتعود إليه لاحقاً لإنهاء عملية الشراء.