تكنولوجيا: سوني تحدد موعد جديد للكشف عن بلايستيشن 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني اليوم أنها حددت موعد جديد لحدث PlayStation 5 والذي سينعقد يوم الخميس القادم الموافق 11 يونيو الساعة 4 مساءً بحسب التوقيت الشرقي. وقد كان من المقرر عقد هذا الحدث في الأصل في 4 يونيو، ولكن تم تأجيله في ظل الأحداث التي تحدث في الولايات المتحدة.

وقال جيم ريان، الرئيس التنفيذي لـ Sony Interactive، إن سوني تخطط للكشف عن ألعاب PS5 خلال الحدث، والذي ستستمر مدته لأكثر من ساعة.

سيتم بث العرض التقديمي الذي تم تسجيله مسبقًا بدقة 1080 بكسل و 30 إطارًا في الثانية، فقد قامت شركة سوني بذلك لتسهيل الإنتاج في الوقت الذي يعمل فيه العديد من الموظفين من منازلهم خلال جائحة COVID-19.

ووفقًا لمدونة نشرها سيد شومان، المدير الأول لاتصالات المحتوى لـ Sony Interactive، ستبدو الألعاب التي سيتم الكشف عنها يوم الخميس أفضل عندما تلعبها على PS5 عبر شاشة 4K.

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ونصح شومان أيضًا بارتداء سماعات الرأس أثناء الحدث، وذلك بالنظر إلى أن هناك بعض الأعمال الصوتية الرائعة ضمن العرض التقديمي، والتي قد يكون من الصعب تقديرها إذا لم يتم سماعها عبر سماعات رأس. وهذا يشير إلى القدرات الصوتية ثلاثية الأبعاد التي تم الإعلان عنها بالفعل لـ PS5.

جدير بالذكر أن سوني كشفت عن اسم وحدة التحكم وشعارها ومواصفاتها ووحدة تحكم DualSense الجديدة، كما كشفت منصة Epic Games عن عرض PS5 التجريبي المذهل كجزء من إعلانها عن Unreal Engine 5 في شهر مايو.

لم تكشف شركة سوني عن تصميم جهاز بلايستيشن الجديد بعد، ومن غير الواضح ما إذا كانت تخطط للقيام بذلك يوم الخميس أم لا. فقد سبق وذكر رايان أنه سيظل هناك الكثير لمشاركته بعد حدث الكشف عن الألعاب، لذا فمن المحتمل أن تظل هناك بعض الأسئلة حول PS5 بعد حدث هذا الأسبوع.

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