Xiaomi تعمل على هاتف جديد يضم 16GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يوجد سوى القليل من الهواتف الذكية المُزودة بـ 16GB من الذاكرة العشوائية، وليس هناك حتى الآن أي هاتف ذكي من شركة Xiaomi يضم هذا القدر من الذاكرة العشوائية. ومع ذلك، يبدو أن هذا الحال لن يستمر لفترة طويلة لأنه وردنا اليوم تسريب جديد من الصين يفيد بأن شركة Xiaomi تعمل على مثل هذا الهاتف.

في وقت سابق من هذا العام، كانت هناك إشاعة لمحت إلى أن شركة Xiaomi تعتزم إطلاق هاتف Xiaomi Mi Mix جديد سيضم 16GB من الذاكرة العشوائية، ولكن تلك الإشاعة هدأت منذ ذلك الحين. في الحقيقة، هذه الشائعات تبدو منطقية، فسلسلة هواتف Xiaomi Mi Mix تمتاز بقدومها مع أحدث المواصفات التقنية المتاحة في السوق. بدلاً من ذلك، تردد أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيحصل على 16GB من الذاكرة العشوائية، ولكن هذا ما لم يتحقق أبدًا.

12GB من الذاكرة العشوائية أصبحت شائعة في الهواتف الذكية، بل إنها متوفرة في بعض الطرازات المتوسطة. بدأت شركة سامسونج في تصنيع الذاكرة العشوائية 12GB LPDDR5 في شهر يوليو من العام الماضي، وبدأ الإنتاج الضخم للذاكرة العشوائية 16GB في شهر فبراير من العام الجاري. ومع ذلك، دخلت Xiaomi في شراكة مع شركة Micron التي تنافس سامسونج في قطاع أشباه الموصلات من أجل تزويدها بالذاكرة العشوائية LPDDR5 من أجل سلسلة الهواتف الذكية Xiaomi Mi 10 Series. وذكرت شركة Micron أنها تتوقع قدوم الهواتف الذكية المُزودة بـ 16GB من الذاكرة العشوائية في النصف الثاني من هذا العام.

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على أي حال، لم نسمع أي معلومات قوية عن موعد إطلاق الجيل التالي من الهاتف Xiaomi Mi Mix مع العلم بأنه لم يتم إطلاق الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha حتى الآن أو أي هاتف Xiaomi آخر يستحق الحصول على 16GB من الذاكرة العشوائية.