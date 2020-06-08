تكنولوجيا: توقعات تشير إلى خطط ابل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 بمجموعة من أفضل المميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف محللي ابل عن توقعات جديدة حول سلسلة هواتف iPhone 12، حيث أشار مجموعة من المحللين إلى أن ابل تقدم إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون بمجموعة من أفضل المميزات.

تستعد شركة ابل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 لاحقاً هذا العام، حيث يتوقع محللي السوق أن تكون هذه الإصدارات مجموعة من أفضل ما قدمت ابل في هواتف الأيفون.

قد لا تطلق ابل هواتف iPhone 12 المرتقبة بالكثير من المميزات الجديدة، إلا أن ابل تستعد لدعم إصدارات هذا العام بأفضل المميزات لدفع المستخدمين للترقية وزيادة مبيعات هواتف الأيفون.

Advertisements

ولقد أشار محللي Wedbush أن ابل تسجل مبيعات جيدة من إصدارات الشركة من ساعات ابل الذكية، إلى جانب تحقيق أفضل المبيعات بسماعة الشركة اللاسلكية AirPods، أيضاً من المتوقع أن تحقق iPhone 12 مبيعات جيدة لشركة ابل، كما ستدفع أسهم ابل في صيف 2020.

أيضاً من المتوقع أن يساهم دعم هواتف iPhone 12 للإتصال بشبكات 5G في جذب قطاع أكبر من مستخدمي هواتف الأيفون للترقية للإصدارات الجديدة.

المصدر

اعلان





