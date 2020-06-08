تكنولوجيا: براءة إختراع جديدة لشركة سامسونج في تصميم الهواتف القابلة للطي

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري براءة إختراع جديدة لهاتف مميز بتصميم قابل للطي، ولقد كشفت التسريبات عن تصميم الهاتف الذي يطوى بشكل حرف” Z”.
تستمر محاولات العملاق الكوري سامسونج في تطوير تصميم مبتكر في الهواتف القابلة للطي، ولقد رصدت براءة إختراع جديدة لهاتف يطوى في اثنان من الأجزاء، حيث يختلف هذا التصميم عن براءات الإختراع السابقة في ميزة دعم طي وإنحناء هيكل الهاتف مع الشاشة أيضاً.
ولقد سجلت براءة الإختراع عبر Samsung Display، لذا تشير التوقعات إلى أن براءة الإختراع تستهدف تطوير الشاشات المرنة القابلة للطي بشكل خاص.
كما يظهر تصميم الهاتف بدون أي أزرار في الإطار، أو كاميرة في أي جهة من الهاتف، كما لا تظهر منافذ في الهاتف، إلا أن التوقعات تشير إلى أن Samsung Display تهدف إلى تطوير الشاشات المرنة، كبديل لتصميم شركة Samsung Electronics الذي يستهدف تطوير تصميم متكامل لهذه الفئة من الهواتف.
يذكر أن شركة سامسونج قد بدأت بالفعل الإنتاج الضخم لهاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي، الذي يكشف عنه النقاب في الحدث المرتقب خلال شهر أغسطس.
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