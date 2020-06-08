تكنولوجيا: رصد هاتف vivo iQOO 3 Pro في قوائم Geekbench مع بعض مواصفات الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo قريباً لإطلاق إصدارها الجديد iQOO 3 Pro ولقد رصد الهاتف بالفعل في قوائم Geekbench التي أوضحت بعض ملامح هذا الإصدار.

أكدت التسريبات التي جاءت عبر Geekbench على أن هاتف iQOO 3 Pro ينطلق بنموذج رقم V2024A، مع رقاقة معالج Snapdragon 865 التي تظهر في التسريبات برمز “Kona”، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع نظام تشغيل Android 10.

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وتشير بعض التوقعات إلى نموذج هاتف V2024A يأتي بعلامة iQOO التجارية الفرعية لشركة Vivo، حيث قدمت الشركة إصدار جديد من سلسلة هواتف X خلال الأسبوع الماضي، كما قدمت لسلسلة هواتف NEX إصدار S أيضاً هذا العام، لذا من المتوقع أن تتوسع Vivo بإصدارات الشركة من الهواتف التي تستهدف الألعاب من سلسلة iQOO خلال الفترة القادمة.

يذكر أن Vivo لم تحدد موعد رسمي حتى الآن للإعلان عن إصدارها الجديد من الهواتف الذكية iQOO 3 Pro، لذا من المتوقع أن تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي لاحقاً هذا العام.

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