تكنولوجيا: Visionox تنتهي من تطوير تقنية الكاميرة أسفل الشاشة وتستعد للإنتاج الضخم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير التي نشرت في الصين اليوم عن إنتهاء شركة Visionox من تطوير تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث تستعد الشركة للإنتاج الضخم قريباً.

عرفت شركة Visionox كواحدة من أكبر الشركات المصنعة لشاشات OLED في الصين، حيث قدمت شاشات OLED لكلاً من هواتف Mi 10 وMi Note 10 من شاومي.

كشفت وسائل الإعلام الصينية اليوم عن خطط Visionox القادمة لبدء إنتاج الشاشات المميزة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، بعد أن إنتهت الشركة من تطويرها بالفعل.

ولقد قدمت تقنية الكاميرة أسفل الشاشة عبر Oppo خلال الفترة الماضية، حيث إستعرضت الملامح الأولى لهذه التقنية خلال حدث MWC Shanghai 2019، حيث أوضحت شركة Oppo خلال هذا الوقت صعوبة تطوير هذه الفئة من الشاشة لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، التي تحتاج إلى معالجة السطوع، والألوان مع ضبط هذه الأدوات وفقاً للزجاج الخاص بالكاميرة.

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من جانب أخر أشارت Visionox إلى أن الشركة قد إستطاعت تطوير الشاشات التي تدعم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة من خلال غشاء مكون من مواد عضوية وغير عضوية والتي تقدم ميزة الشفافية الأعلى للكاميرة.

أيضاً إلى جانب تكونيات الشاشة أشارت Visionox إلى أن تصميم الشاشة تدعمه خوارزمية طورت من الشركة لمعالجة وإصلاح السطوع، ووتدرج الألوان، ومشكلة زوايا العرض، كما تعمل على إزالة الوميض الذي ظهر في عرض Oppo لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

كما تأتي شاشات Visionox التي طورت لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة بتحسينات في ترتيب وحدات البيكسل حول عدسات الكاميرة، حيث تتضمن الشاشات الجديدة العديد من التقنيات وبراءات الإختراع التي طورت من الشركة، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الإنتاج الضخم في نهاية هذا العام.

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