تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن هاتف One Fusion Plus بتصميم الكاميرة المنبثقة وسعر 300 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا اليوم عن هاتف One Fusion Plus الذي ينطلق بتصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة، مع كاميرة خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، والذي يتوفر في السوق الأوروبي لاحقاً هذا الشهر بسعر 300 يورو.

يتميز هاتف One Fusion Plus بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، والتي تدعم دقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم محتوى HDR10، أيضاً تتضمن الآلية المنبثقة للكاميرة الأمامية مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

وتدعم شركة موتورولا هاتف One Fusion Plus بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 مع تصميم Quad Bayer الذي يدعم تصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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كما يضم هاتف One Fusion Plus رقاقة معالج Snapdragon 730، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً يضم One Fusion Plus شريحة SIM واحدة، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB C، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يتوفر الهاتف في السوق الأوروبي لاحقاً بسعر 300 يورو بلوني الأبيض والأزرق.

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