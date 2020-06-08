إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5 تظهر في صورة رسمية بأربعة ألوان مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Xiaomi بإطلاق النسخة الأحدث من إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band الخاصة بها والتي من المفترض أن تحمل إسم Xiaomi Mi Band 5 في اليوم 11 من شهر يونيو الجاري. تقترح الشائعات الحالية قدوم هذه الإسوارة الذكية مع شاشة AMOLED بحجم 1.2 إنش، والدعم لتقنية NFC من أجل ميزة الدفع عبر الأجهزة المحمولة على الإصدارات العالمية، فضلا عن مستشعر قياس مستويات الأوكسجين في الدم SpO2 لقياس مستويات الإجهاد وتتبع التنفس.

أما وقد قلنا ذلك، فقد قام الحساب الرسمي Smart Life التابع لشركة Xiaomi على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo بنشر ملصق لإسوارة اللياقة البدنية هذه والتي لا تكشف لنا عن تصميمها فحسب، فهي تؤكد لنا كذلك أنه سيتم إطلاق هذه الإسوارة بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والأحمر والأصفر والأسود.

من حيث التصميم، تبدو إسوارة Xiaomi Mi Band 5 الجديدة مشابهة تمامًا لإسوارة Xiaomi Mi Band 4 الحالية، فهي تحتفظ بالزر الرئيسي في الجزء السفلي من الشاشة. يذكر المنشور أيضًا أن الحدث الذي سيتم فيه الإعلان عن إسوارة Xiaomi Mi Band 5 سيبدأ في الساعة الثانية مساءً بتوقيت الصين.

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تشير إشاعة أخرى إلى أن إسوارة Xiaomi Mi Band 5 ستوفر أيضًا إمكانية التحكم في كاميرات الهواتف الذكية المقترنة بها، وتعمل كزر للإلتقاط عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع خمسة أوضاع جديدة لتتبع التمارين بما في ذلك اليوجا، والآلية الإهليجية، والتجديف الداخلي، وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، والقفز على الحبل. ستحصل الوحدات العالمية أيضًا على المساعد الرقمي Alexa من أمازون.