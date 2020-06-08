موتورولا تُعلن رسميًا عن الهاتف +Motorola One Fusion، ويضم أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما لمحت بعض التسريبات السابقة إلى قدومه، قامت شركة موتورولا أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف +Motorola One Fusion بإعتباره أحدث هاتف ذكي متوسط من الشركة. وكما تلاحظون، فهذا الهاتف يأتي مع أربع كاميرات في الخلف، وبكاميرا أمامية منبثقة.

ووفقا لشركة موتورولا، فقد ذكرت أن الهاتف +Motorola One Fusion الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تدعم محتوى HDR10، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

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وفيما يخص الكاميرات، فالهاتف +Motorola One Fusion الجديد يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

عمومًا، الهاتف +Motorola One Fusion الجديد سيصدر في أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيُكلف 300 يورو. سيكون متوفرًا بلونين، وهما الأزرق الداكن والأبيض.