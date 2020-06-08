شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء هنود يطورون "ماسك" عالى الكفاءة مصنوع من نفايات الزجاجات البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الهند خامس أكثر الدول تضررا من وباء فيروس كورونا COVID-19، إلا أن باحثين من المعهد الهندى للتكنولوجيا ماندي IIT Mandi أعلنوا تطوير تقنية لصنع أقنعة عالية الكفاءة باستخدام النفايات، والتى ستوفر قدرة على التنفس أفضل من الأقنعة المتاحة تجاريًا حاليا، كما أنه يمكن أيضًا غسلها وإعادة استخدامها حتى 30 مرة.

وبحسب موقع TOI الهندى، قدم أيضا فريق المعهد الهندى للتكنولوجيا براءة اختراع لتقنية غشاء الفلتر المشتقة من الزجاجات البلاستيكية المستندة إلى التثبيت الكهربائى، حيث قام الباحثين بتمزيق نفايات الزجاجات البلاستيكية وحلوا القطع باستخدام مزيج من المذيبات والألياف النانوية المنبثقة من المحلول.

ووفقًا لسوميت سينها راى، الأستاذ المساعد، IIT Mandi، استخدم الفريق النفايات البلاستيكية لتطوير طبقة رقيقة واحدة من غشاء نانو غير منسوج يوفر كفاءة ترشيح الجسيمات المطلوبة، على قدم المساواة مع جهاز التنفس N95 والقناع الطبي.

وأضاف: "إن الشاغل الأول الذى يتبادر إلى الذهن عندما نسمع أن شيئًا ما مصنوعًا من البلاستيك هو ما إذا كان آمنًا للاستخدام، هذه الألياف النانوية تلبى متطلبات السلامة للمستخدم من خلال استبعاد البكتيريا والمكونات المعدية، كم أن التهوية فى الأقنعة المتقدمة أفضل من الأقنعة المتاحة تجاريًا ".

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وقال راى أن القناع يمكن غسله وإعادة استخدامه لما يصل إلى 30 مرة، ويمكن أن تقوم الألياف النانوية بعمل العجائب للأقنعة، حيث أن الجسيمات المحمولة جوا وكفاءة إزالة الملوثات والتهوية هما المعياران الرئيسيان للأقنعة الفعالة، ويمكن أن تكون الأقنعة المستندة إلى الأقمشة المنصهرة والمتوفرة تجاريًا فعالة بتكلفة مقاومة عالية للتنفس، فى حين أن الأقنعة الجراحية العامة المكونة من ثلاث طبقات قابلة للتنفس ولكنها تتمتع بكفاءة ضئيلة.

وأوضح أن الأقنعة التى تعتمد على ألياف نانوية يمكنها تصفية الجزيئات الصغيرة بشكل فعال على الرغم من أنها قابلة للتنفس بشكل مريح ".

وادعى الفريق أن الأقنعة لن تتطلب أى بروتوكول منفصل يتم اتباعه للتخلص منها من إجراءات النظافة القياسية، حيث قال آشيش كاكوريا، باحث فى المعهد وأحد أعضاء الفريق: "هذه الألياف الدقيقة تسمح بمقاومة أقل فى تدفق الهواء بسبب ظاهرة فريدة تسمى" انزلاق التدفق "والتى تحسن التهوية. علاوة على ذلك، يمكن استخدام زجاجات PET التى تم التخلص منها بشكل جيد باستخدام هذه التقنية.