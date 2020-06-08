شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" يستعد لإطلاق ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عدد من التقارير بأن "واتس آب" يعمل على إطلاق تحديث "منتظر" يسمح لمستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، بمراسلة الأصدقاء والعائلة من أجهزة متعددة، ويشاع عن هذا التحديث منذ فترة، ولكن يبدو أن "واتس آب" يستعد لإطلاق ميزة القدرة على إجراء الدردشة عبر أجهزة متعددة.

وانتشر العديد من التكهنات حول موعد إتاحة هذا التحديث الحيوي، إلا أن أحدث التقارير من WABetainfo يشير إلى أن الميزة قد تصبح متاحة في الأشهر القليلة القادمة، حسب روسيا اليوم.

ونشر الفريق، الذي لديه سجل حافل في الحصول على كل ما يخص تطبيق الدردشة بشكل صحيح، رسالة تنص على إجراء اختبارات متعددة للأجهزة في الوقت الحالي.

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وفي تغريدة على "تويتر"، قال WABetainfo: "من الآن فصاعدا، يجري"واتس آب" داخليا بعض الاختبارات المهمة لميزة الأجهزة المتعددة، لكنها ليست متاحة بعد ولا يوجد تاريخ إصدار، قد يكون خلال الشهرين المقبلين أو 4 أو 6 أشهر، ولكن من الإيجابي حقا أنهم بدأوا في اختبارها بشكل عام".

ويعد خيار استخدام التطبيق على أجهزة مختلفة، أمر طال انتظاره يرغب به الكثيرون منذ سنوات.

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن تتيح الميزة الجديدة استخدام "واتس آب" بسلاسة من هاتف إلى آخر، أو من هاتف إلى جهاز لوحي. ويمكن أن تسمح للمستخدمين أيضا بالتبديل على الفور بين أجهزة iOS و"أندرويد".