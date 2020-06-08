شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى يومها العالمى.. 9 معلومات لا تعرفها عن المحيطات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم 8 يونيو الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، للاحتفال فيه بجمال وثروة المحيطات، إذ اقترح هذا اليوم لأول مرة من قبل الحكومة الكندية، في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، ومنذ عام 2002، ، تحتفل منظمة مشروع المحيط وتنسق فعاليات اليوم العالمي للمحيطات في جميع أنحاء العالم، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن المحيطات كما يلى:

- تغطي المحيطات 70٪ من سطح الأرض، وتحتوي على 97٪ من مياه الأرض، وتمثل 99٪ من مساحة المعيشة على الكوكب من حيث الحجم.

- يعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في معيشتهم.

- المحيطات هي موطن لما يقرب من 200000 نوع محدد من الكائنات البحري، ولكن العدد الفعلي للأنواع التي يحتويها قد يصل إلى ملايين.

- تمتص المحيطات حوالي 30٪ من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، مما يقلل من آثار الاحترار العالمي.

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-تشكل المحيطات أكبر مصدر للبروتين في العالم ، حيث يعتمد أكثر من 2.6 مليار شخص على المحيطات كمصدر أساسي للبروتين.

- تتأثر 40% من محيطات العالم تأثراً شديداً بالأنشطة البشرية مثل التلوث واستنفاد مصائد الأسماك وفقدان الموائل الساحلية

- المحيط الهادئ هو أكبر محيط على وجه الأرض، وتغطي 30٪ من سطح الأرض.

- أطول سلسلة جبلية على هذا الكوكب هي في الواقع سلسلة Mid-Atlantic Ridge الواقعة في الغالب تحت الماء في المحيط الأطلسي.

- يحتوي المحيط الهندي على واحدة من القارتين المغمورتين الرئيسيتين في العالم.