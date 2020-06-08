شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: 5 كويكبات تمر على مسافة آمنة من الأرض هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شبكة الدفاع الكوكبى التابعة لناسا من وابل آخر من 5 كويكبات، تدخل النطاق الخلفى للأرض هذا الأسبوع، في أحدث اختبار لأنظمة الإنذار المبكر والتأهب لمواجهة التهديدات الفضائية، ويشمل التحليق الأولي كويكبين هما 2013 XA22 و2020 KZ3، بقياس 94.4 متر و19.5 متر، من المقرر أن يمرا قرب الأرض على مسافة 1.8 مليون ميل و761000 ميل على التوالي.

وستصل صخرة الفضاء التالية يوم الأربعاء، 10 يونيو، عندما يتخطى كويكب 2020 KY (بقياس 19.8 متر)، كوكبنا على مسافة آمنة جدا تبلغ 4.12 مليون ميل. ويتبعها كويكب بقياس 19.8 متر على مسافة 3.6 مليون ميل، وفي 11 يونيو، سيقترب كويكب يبلغ قياسه 18.2 متر، ولكن على مسافة آمنة تبلغ 2.3 مليون ميل .

وستصل الكويكبات الخمسة هذا الأسبوع إلى مسافة 4.6 مليون ميل من الأرض، ورصدت 4 من الصخور الفضائية الخمسة فقط في منتصف الشهر الماضي.

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يذكر أنه الأسبوع الثاني على التوالي الذي تقترب فيه 5 كويكبات من الأرض، ما يسلط الضوء الحاجة إلى زيادة الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر ومبادرات الدفاع الكوكبي بشكل عام.

و قد حذرت ناسا يوم الثلاثاء الماضى من اقتراب الكويكب 163348 (2002 NN4) والذى "يحتمل أن يكون خطيرًا" من الأرض، حيث يبلغ قطره ما بين 250 و 570 مترًا ، وسوف يمر بكوكبنا على مسافة 5.1 مليون كيلومتر بسرعة 11.1 كيلومتر / ثانية.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد اكتشف الفلكيون حاليًا أكثر من 8000 كويكب يبلغ قطرها أكثر من 140 مترًا في الفضاء القريب من الأرض ، أو داخل دائرة نصف قطرها 7 ملايين كيلومتر، ووفقا لخبراء وكالة ناسا ، يتم تصنيف هذه الأجرام السماوية بأنها "يحتمل أن تكون خطرة"، قد يصل إجمالي عدد الكويكبات الكبيرة في الفضاء القريب من الأرض إلى 25000 ، وفقًا لموقع Space.com.