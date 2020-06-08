شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هم هاكرز أنونيموس ولماذا تردد اسمهم فى الاحتجاجات الأمريكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تردد اسم مجموعة أنونيموس Anonymous بقوة خلال الأيام الماضية تزامنا مع الاحتجاجات الأمريكية، إذ تسببوا فى اختراق وتعطيل الموقع الإلكترونى لقسم شرطة مينيابوليس فى نهاية هذا الأسبوع، كما هددوا بفضح المزيد من الانتهاكات الخاصة بالشرطة الأمريكية، وفيما يلى نعرض أبرز المعلومات عنهم، كما عرضها موقع "تايمز ناو نيوز"

من هم أنونيموس Anonymous ؟

- هى مجموعة دولية من نشطاء القراصنة الذين يرفضون الكشف عن أسمائهم ويدعون أنهم ليسوا شخصًا واحدًا بل عدة أشخاص من مختلف دول العالم، فعناصر التحكم فى Anonymous لامركزية، ولا يوجد لدى المجموعة قيادة معلنة وأعضائها غير معروفين.

- بدأت المجموعة فى عام 2003 على 4chan، وهو موقع ويب باللغة الإنجليزية.

- تطلق المجموعة هجمات إلكترونية ضد الحكومات والمؤسسات والشركات التى يثبت اتهامها بمخالفات.

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- أيقونة المجموعة أو شعارها عبارة عن قناع، إذ يستخدم الأعضاء قناع جاى فوكس، الذى اشتهر برواية وفيلم "V for Vendetta".

- تنشر المجموعة بعض الفيديوهات التى تتضمن مقاطع صوت يتم تحريرها بواسطة برامج تغيير الصوت أو برامج التحدث إلى النصوص.

- جاءت المجموعة بقائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة من قبل قراء مجلة تايم.

- شعار Anonymous هو: "نحن مجهولون، نحن حشد، نحن لا نغفر، ولا ننسى، توقعنا."