شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تطلق حملة #خليك_مسئول للاستخدام الآمن للإنترنت والتوعية ضد التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في إطار تعزيز استخدام الإنترنت بشكل آمن وتوفير بيئة آمنة وإيجابية للمستخدمين، أطلق تيك توك، منصة مقاطع الفيديو القصيرة الرائدة في العالم، العديد من الضوابط والخاصيات والسياسات الجديدة، بالإضافة إلى تقديم عدد من النصائح والإرشادات للتوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت للملايين من مستخدمي التطبيق في مصر وحول العالم، من خلال هاشتاج #خليك مسئول.

حصد هاشتاج #خليك مسئول، أكثر من 6 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، كما شارك فيه العديد من المؤثرين المشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الاستخدام الإيجابي و الآمن للإنترنت والاستفادة من إرشادات تيك توك الجديدة والذين كان من بينهم @baherelnewehy، و @nurhanabubak، و @azizelakkaad. تحدث المؤثرين مع متابعيهم عن موضوعات مختلفة تتعلق بالتنمر الإلكتروني، وانتشار الأخبار المضللة، أو المحتوى الذي يشجع على الكراهية، كما عرضوا التأثير السلبي لهذا المحتوى على المستخدمين الآخرين.

شملت المبادرة، التي أطلقها تيك توك، كذلك التوعية بتدابير السلامة وإرشادات المجتمع في التطبيق، والتي تهدف إلى تشجيع وتوعية الأفراد بالاستخدام الآمن والإيجابي والترفيهي دون التعرض إلى التنمر الإلكتروني، كما يوفر التطبيق إمكانية حظر المحتوى الذي يدعم أو يشجع العنف أو الكراهية بأي شكل من الأشكال الضارة وغير المقبولة اجتماعيا.

شارك كذلك في التحدي المغني والممثل المصري الشهير عصام كاريكا @essamkarika66، والذي شجع معجبيه والمستخدمين على عدم نشر المحتوى السلبي عبر الإنترنت، كما ساهم المطرب @youssefismailmusic في دعم الهاشتاج بأغنية جديدة باسم "مختلف وجميل"، ظهر فيها عدد المصريين والمستخدمين على اختلاف أشكالهم وخلفياتهم، للتوعية بأهمية نبذ التنمر بأشكاله المختلفة والتعليقات السلبية تجاه المستخدمين، وتذكيرهم بأنهم متساوون على الرغم من اختلافهم. ومن بين المشاركين الآخرين في التحدي أخصائية التغذية، @dr.rana3amer، ومدربة العلاقات الأسرية @coachrehamallam، ذلك بالإضافة إلى الصحفي @haniazab3، و@esraahosni92، و@dr.islammohamed.md، و@mustafafawzy.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود تيك توك لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت، وكان التطبيق قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق خاصية وضع الأمان العائلي "Family Pairing mode" لتتيح للمستخدمين من صغار السن وآبائهم تعزيز استخدام الإنترنت بشكل آمن وإدارة تواجدهم وتمكن الآباء من متابعة حسابات أطفالهم عبر تيك توك من خلال العديد من الضوابط، لتشمل:

● إدارة وقت الاستخدام Screen Time Management:

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أطلق تيك توك خاصية إدارة وقت الاستخدام لتحديد المدة الزمنية التي يقضيها المستخدمين على التطبيق يوميًا، والتي يستطيع الآن مستخدمي التطبيق في منطقة الشرق الأوسط الاستفادة منها.

● وضع تقييد المحتوى Restricted Mode :

يهدف وضع التقييد إلى التحكم وتحديد أي محتوى يتم عرضه وفقاً لمناسبته للفئات المختلفة، يمكن الاستفادة من تلك الخاصية دون الحاجة لتفعيل خاصية الاقتران العائلي، حيث يستطيع الآباء مساعدة المستخدمين من صغار السن على ضبط إدارة وقت الاستخدام وتقييد المحتوى من خلال عناصر التحكم في التطبيق.

● الرسائل المباشرة Direct Messages:

يمكن للمستخدمين التحكم في الرسائل المباشرة وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم التواصل مع الحساب أو إيقافها بشكل كامل. ولذلك، بدءًا من 30 إبريل الماضي، اتخذ تيك توك عدة إجراءات للحماية، والتي تضمن وتوفر بيئة آمنة للمستخدمين الأصغر سنًا وتقوم بتعطيل الرسائل المباشرة للحسابات تحت سن 16 عامًا.

تيك توك تطلق حملة خليك مسئول للاستخدام الآمن للإنترنت والتوعية ضد التنمر