تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف OnePlus Z، وسعره

فاطمة أيت طالب - دبي - لم نرى هاتفًا إقتصاديًا من شركة OnePlus منذ فترة طويلة، وبالضبط منذ إطلاق الهاتف OnePlus X، ولكن يبدو أن ذلك على وشك أن يتغير، لأنه تردد في الأونة الأخيرة أن شركة OnePlus تعمل على هاتف إقتصادي جديد يحمل إسم OnePlus Z. وعلى ذكر ذلك، فنحن هنا اليوم مع تسريب جديد يكشف لنا عن مواصفات هذا الهاتف وسعره في الهند.

التسريب الجديد يكشف لنا أن الهاتف OnePlus Z سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف OnePlus Z سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. للآسف، ليست هناك أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف OnePlus Z حتى الآن، ولكن الشائعات تقترح إمكانية الإعلان عن هذا الهاتف في شهر يونيو أو يوليو.