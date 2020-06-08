Visionox تُنهي عملية تطوير التكنولوجيا التي من شأنها تضمين الكاميرات الأمامية أسفل الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - Visionox هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لشاشات OLED في الصين، فهي من تقف وراء تصنيع شاشات OLED المستخدمة في العديد من الهواتف الذكية، بما في ذلك Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi Note 10. اليوم، كشفت وسائل الإعلام الصينية أن الشركة مستعدة لبدء الإنتاج الضخم للشاشات التي تسمح بدمج الكاميرات الأمامية أسفلها.

هذه التكنولوجيا ليست جديدة في حد ذاتها، فقد عرضت شركة Oppo بالفعل طريقتها في مواجهة مشكلة الإطارات والقطوع والثقوب في شاشات الهواتف الذكية في معرض MWC Shanghai 2019. في ذلك الوقت، كشفت الشركة الصينية أن العائق الأكبر أمام الشركات المصنعة للشاشات هو معالجة مشكلة السطوع وإختلاف اللون الناتج عن إنحراف الضوء بسبب الزجاج الواقي.

تدعي شركة Visionox أنه من الممكن إصلاح هذا من خلال إستخدام مواد عضوئية وغير عضوية مختلفة تسمح بشفافية أعلى. هذا العتاد قد يكون جديدًا، ولكن لا يزال بحاجة إلى البرمجيات، ولذلك فقد إقترحت الشركة أنها تملك خوارزمية تعمل على إصلاح السطوع والتدرج اللوني ومشكلة زاوية العرض وإزالة الوهج الذي رأيناه في النموذج الأولي الذي إستعرضته لنا شركة Oppo في العام 2019.

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هناك أيضًا تحسينات على مستوى ترتيب البكسلات حول عدسة الكاميرا مما يسمح لهذه الأخيرة ” بالرؤية من خلال ” الشاشة على الورق، ولكن هذا قد يؤدي إلى تعطيل جودة الصور، فحتى لو كان كل شيء بدقة FullHD، فهذه التغييرات قد تؤدي إلى تقليص جودة الصور إلى HD أو حتى SD.

جعلت الشركة الصينية هذا ممكنًا من خلال مئات التقنيات الجديدة، ومعظمها سُجلت كبراءات إختراع بالفعل، مما يعطي للشركة الضوء الأخضر للإنتاج الضخم. الخطوة الأخيرة قبل رؤية هذه التكنولوجيا في السوق هي تبنيها من قبل الشركات المصنعة للهواتف الذكية، على الرغم من أننا نتوقع أن نرى بعض الوحدات التجريبية بحلول نهاية هذا العام، وقد يتم إطلاق الهواتف الذكية التجارية التي تستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة في العام المقبل، إما في معرض CES 2021 أو في MWC 2021.