واجهة Samsung One UI 2.5 قد تجلب الإعلانات إلى تطبيقات سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب صورة جديدة لواجهة Samsung One UI 2.5 القادمة من شركة سامسونج تُلمح إلى أن الشركة ستبدأ في عرض الإعلانات في التطبيقات الخاصة بها والتي تأتي مسبقًا مع هواتفها الذكية وحتى على شاشة القفل. ووفقا للمصدر، فسوف تظهر الإعلانات فقط على هواتف سامسونج الإقتصادية التي تُعتبر جزءًا من سلسلة Galaxy A Series و Galaxy M Series. ويعرض الإعلان مؤقتًا مدته 15 ثانية على شاشة القفل، وهذا ما يعني بأنك بحاجة إلى مشاهدة هذا الإعلان قبل أن تتمكن من فتح هاتفك.

يوضح مثال آخر لافتة مدمجة في تطبيق الطقس. كلا الإعلانين باللغة الكورية، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة سامسونج ستقوم بنفس الأمر على الوحدات العالمية من هواتفها الذكية. أصدر ممثلو سامسونج في كوريا الجنوبية بيانًا في شهر أكتوبر الماضي ذكروا فيه نيتهم جلب الإعلانات إلى واجهة Samsung One UI بغرض توفير ” وظائف جديدة وخدمة مستقرة ” من خلال العائدات التي يتم تجميعها من الإعلانات.

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المعلومات حول واجهة Samsung One UI 2.5 نادرة في الوقت الراهن، والتسريبات الوحيدة التي حصلنا عليها حتى الآن تشير إلى أنها ستجلب إيماءات التنقل إلى لانشرات الطرف الثالث. ومن المتوقع أن تظهر واجهة Samsung One UI 2.5 لأول مرة في سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series.