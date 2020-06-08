الهاتف HTC Desire 20 Pro يواصل حصد المزيد من الشهادات قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم في المستقبل القريب إطلاق هاتف ذكي جديد من قبل شركة HTC سيحمل إسم HTC Desire 20 Pro، والمزيد من الأدلة التي تؤكد ذلك لا تزال تطفو على السطح. في الواقع، لقد تم رصد هذا الهاتف يحصل على مصادقات العديد من الهيئات التنظيمية، واليوم تم رصده كذلك يحصل على شهادة الواي فاي من هيئة WiFi Alliance.

بناء على المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فمن المفترض أن يصل الهاتف HTC Desire 20 Pro مع معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة HTC Sense.

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لم تؤكد لنا شركة HTC أي شيء حتى الآن عن الهاتف HTC Desire 20 Pro، وكل ما نعلمه حاليًا هو أنه سيكون أول هاتف من شركة HTC يأتي مسبقًا مع نظام Android 10، وأنه سيضم شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب.