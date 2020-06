OnePlus تحدد رسميًا موعد الإعلان عن تلفازها الذكي التالي، وتُلمح إلى أنه سيكون أرخص

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus في شهر سبتمبر الماضي بالإعلان عن تلفاز ذكي بحجم 55 إنش وبدقة 4K يستند على تكنولوجيا OLED بدلاً من LCD، وهو التلفاز الذي تم تسعيره بما يُعادل 1500 دولار أمريكي تقريبًا، ولكن بعض المراجعات لمحت إلى أن هذا السعر قد يكون مرتفعًا بعض الشيء بالنسبة لهذا التلفاز الذكي.

الآن، قام المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau بنشر تغريدة جديدة في حسابه الرسمي على شبكة تويتر يُلمح فيها إلى أن شركة OnePlus ذاهبة للكشف عن تلفاز ذكي جديد في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل، وهو التلفاز الذي سيتم طرحه في البداية بالهند.

الشعار ” تلفاز أذكى. سعر أذكى ” هو إشارة واضحة على أن هذا التلفاز الذكي سيكون أرخص من التلفاز الحالي، وقد يكون ذلك أيضًا إشارة إلى أن هذا التلفاز الذكي سيأتي بميزات أفضل على مستوى الذكاء الإصطناعي.

على سبيل المثال، قامت شركة Realme بتضمين تكنولوجيا ChromeBoost الخاصة بها في تلفزيونها الذكي الأول، وهي التكنولوجيا التي تعمل على تعزيز السطوع، والألوان، والتباين، والوضوح، والنقاء، لذلك قد نرى شيئًا مماثلاً في التلفاز الذكي القادم من شركة OnePlus التي تُعد أيضًا ملكًا لشركة BBK Technologies التي تقبع شركة Realme أيضًا تحت ملكيتها.

بطبيعة الحال، هذا التلفاز الذكي سيكون أرخص، ولكن هذا قد يعني أيضًا إمكانية قدومه بحجم أصغر. التلفاز الذكي الأول من شركة OnePlus جاء بحجم 55 إنش، ولكن الحاجة إلى تقليص السعر قد يجبر الشركة الصينية على تقليص حجم تلفزيونها الذكي القادم.

It's official. We're making our premium smart TV experience more accessible to our Indian community. #SmarterTV pic.twitter.com/gc7WUcVIxJ