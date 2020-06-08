ظهور أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد وصول الساعة الذكية Galaxy Watch 3

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج لفترة وجيزة بنشر صفحة الدعم الخاصة بالساعة الذكية Galaxy Watch 3 القادمة في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في كوريا الجنوبية، ولكن سرعان مع قامت الشركة بسحب صفحة الدعم هذه.

المعلومات الوحيدة المدرجة في هذه الصفحة هي الأسماء الرمزية لهذه الساعة الذكية. وعلى ذكر ذلك، فقد كشفت لنا صفحة الدعم هذه أن نسخة 41mm ستحمل الأسماء الرمزية SM-R840NZKAKOO/SM-R840NZSAKOO، في حين ستحمل نسخة 45mm الأسماء الرمزية SM-R850NZDAKOO/SM-R850NZSAKOO. هذه الأسماء الرمزية تخص الطرازات التي لا تدعم LTE لأن الطرازات التي تدعم LTE تحمل الإسم الرمزي SM-R845 و SM-R855.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فهي كشفت لنا أن Galaxy Watch 3 ستكون متوفرة في نسختين على مستوى الحجم، واحدة بقطر 41 ملمتر، والأخرى بقطر 45 ملمتر. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن كلا النسختين ستدعمان شبكات الجيل الرابع LTE، ولكن من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

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وبناء على المعلومات التي تم الحصول عليها سابقًا، فنسخة 45 ملمتر من الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستأتي كذلك مع نظام تحديد المواقع GPS، وستكون قادرة على مُقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا علمًا أنها ستستخدم الطبقة الزجاجية الواقية Gorilla Glass DX، وستحمل شهادة المتانة العسكرية MIL_STD-810G.

عمومًا، نحن نتوقع أن تطفو المزيد من المعلومات حول الساعة الذكية Galaxy Watch 3 في قادم الأيام والأسابيع، لذلك لا تنسوا العودة إلينا للحصول على التفاصيل الكاملة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن Galaxy Watch 3 جنبًا إلى جنب مع Galaxy Note 20 Series و Galaxy Fold 2 في أوائل شهر أغسطس المقبل.