خدمة بث الأفلام Hulu ستتخلى عن دعم أجهزة Roku القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت مشتركًا في خدمة بث الأفلام Hulu وتقوم بالوصول إليها من خلال أجهزة Roku القديمة، فقد ترغب في الإنتباه إلى بعض التغييرات التي أعلنت عنها Hulu على صفحة الدعم الخاصة بها. ووفقا للإعلان، يبدو أن Hulu ستتخلى عن دعم بعض أجهزة Roku القديمة، مما يعني أن هذه الخدمة لن تعمل قريبًا على تلك الأجهزة.

يتضمن هذا الطرازين 2400 و 3100 من جهاز Roku Streaming Player، والطراز 3420 أو الطرازات الأقدم من جهاز Roku Streaming Stick. هذه الأجهزة تُشغل في الواقع تطبيق Hulu الكلاسيكي بدلاً من الإصدار الأحدث، ولكن وفقًا لشركة Hulu، يبدو أن هذه الأجهزة لن تتمكن من تشغيل Hulu على الإطلاق بحلول 24 يونيو 2020.

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إذا كنت تملك أياً من هذه الأجهزة، فبمجرد وصول 24 يونيو، سيتم إستقبالك برسائل خطأ تُعلمك بأن خدمة Hulu لم تعد مدعومة أو ” إنتهت جلسة صلاحية المستخدم الخاصة بك “. لن يؤثر هذا على الإشتراك الخاص بك على خدمة Hulu، ولكن يبدو أنك قد تحتاج إلى الحصول على جهاز Roku جديد أو البحث عن طريقة بديلة لعرض الخدمة.

تشمل الأجهزة التي لا تزال مدعومة من قبل خدمة Hulu كل من Roku Ultra و Roku Premiere و Roku Express و +Roku Express و Roku 3 و Roku 4 وطراز 4210 من جهاز Roku 2، فضلا عن طراز 3500 أو الطرازات الأحدث من Roku Streaming Stick و Roku TV و Roku 4K TV.