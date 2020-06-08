بعض هواتف iPhone 11 تعرض لون أخضر غريب في شاشاتها

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تملك iPhone 11 وبدأت في ملاحظة أن الشاشة تعرض لون أخضر غريب، فأنت لست الوحيد الذي واجه ذلك. هذا لأنه وفقا لعدد من التقارير الواردة من مختلف المستخدمين، فيبدو أن بعض ملاك iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max يُعانون من ظهور لون أخضر غريب على شاشات هواتفهم الذكية.

يبدو أن هذا يحدث عندما يقوم المستخدمون بفتح هواتفهم الذكية، أو أثناء تفعيل الوضع الليلي ( Dark Mode ) و Night Shift. ومع ذلك، إذا كنت تتساءل عما إذا كانت هذه مشكلة في العتاد، فقد لا يكون هذا هو الحال بالضرورة. هذا لأن المستخدمين يقولون بأن هذه المشكلة حدثت فقط بعد الترقية إلى iOS 13.5.

Advertisements

يشير هذا إلى أن هذه مشكلة برمجية، ويبدو أن اللون الأخضر الغريب يختفي بعد فترة، على الرغم من أنه يعود بين الحين والآخر، وهو ما نتصور بأنه يمكن أن يكون مزعجًا إلى حد ما. لا توجد طريقة لإصلاح هذا الخطأ حتى الآن، سيتعين على مستخدمي iPhone التعامل معه فقط، ولكن آبل تعمل على تحديث iOS 13.5.5، لذلك ربما يكون هناك إصلاح لهذا الخلل في هذا التحديث.

في الوقت الراهن، يبدو أيضًا أن هذه المشكلة تؤثر في الغالب على مستخدمي iPhone 11، وأن ملاك هواتف iPhone القديمة لا يتأثرون بهذه المشكلة.