كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشغل هاتف وان بلس المتوسط OnePLus Z الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة، إستعداداً للإعلان الرسمي عن الهاتف قريباً، واليوم تؤكد تسريبات جديدة على المواصفات الرئيسية للهاتف والسعر الذي ينطلق به إلى الأسواق.
تقدم شركة وان بلس هاتف OnePLus Z قريباً بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.55 إنش، كما يدعم معدل تحديث 90Hz، ومستشعر للبصمة في الشاشة.
كما تدعم وان بلس هاتف OnePLus Z برقاقة معالج Snapdragon 765، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.
أيضاً يضم هاتف OnePLus Z إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.
ومن المقرر أن ينطلق هاتف OnePLus Z بسعر 330 دولار لاحقاً إلى الأسواق، ليكون أحد إصدارات هذا العام المنافسة في سوق الهواتف المتوسطة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على مواصفات OnePlus Z الرئيسية وتكشف عن سعر الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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