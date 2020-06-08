تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على بعض مواصفات هاتف HTC Desire 20 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد HTC مؤتمر قريباً للإعلان الرسمي عن هاتف Desire 20 Pro، ولقد أعتمد الهاتف خلال الفترة الماضية في Bluetooth SIG وWi-Fi Alliance إستعداداً للإعلان الرسمي.

أكدت التسريبات التي ظهرت في قوائم Bluetooth SIG وWi-Fi Alliance حول هاتف Desire 20 Pro، على أن شركة HTC تقدم الهاتف بنموذج رقم 2Q9J1000، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ورقاقة معالج Snapdragon 665.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Desire 20 Pro ينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع شاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما يدعم تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

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يذكر أن HTC لم تحدد موعد رسمي حتى الآن لكشف النقاب عن هاتف Desire 20 Pro، إلا أن إعتماد الهاتف يؤكد على خطط الشركة للإعلان قريباً عن هذا الإصدار.

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