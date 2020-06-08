تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 11 من يونيو للإعلان عن سوارة Mi Band 5 الذكية

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة شاومي اليوم من خلال إعلان تشويقي جديد على خططها لإطلاق سوارة Mi Band 5 الذكية في حدث يعقد في 11 من يونيو.
تستعد شركة شاومي خلال أيام للإعلان عن سوارة Mi Band 5 الذكية، التي تأتي بأنماط رياضية جديدة، مع 4 من الإختيارات في الألوان هم الأسود، الأخضر، والبرتقالي إلى جانب اللون الأصفر.
تنطلق سوارة Mi Band 5 الذكية رسمياً خلال الفترة القادمة بميزة قياس الضغط، ودعم تتبع صحة المرأة بشكل خاص، مع دعم أنماط رياضية جديدة تشمل آلات التجديف، واليوغا من بين أنماط رياضية أخرى، كما تأتي سوارة Mi Band 5 الذكية بنموذج يدعم تقنية NFC.
ولقد رصدت سوارة Mi Band 5 الذكية في تطبيق Mi Wear خلال الفترة الماضية، حيث تقدم شاومي هذا الإصدار بنفس ملامح تصميم سوارة Band 4 مع حجم أكبر في الشاشة يصل إلى 1.2 إنش.
كما تضم سوارة Mi Band 5 مستشعر Sp02 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، مع نمط لمتابعة نشاط المستخدم بشكل خاص مع تقنية الذكاء الإصطناعي، وهي من المميزات التي عرفت في ساعات Amazfit الذكية، كما تشير التسريبات إلى أن السوارة الذكية تدعم مساعد Alexa الرقمي.
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