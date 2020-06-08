شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك لموظفيه: اجعلوا مركبة الفضاء "ستارشيب" الأولوية القصوى لسبيس إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما نجحت في إطلاق كبسولة الفضاء Crew Dragon حاملة رواد فضاء إلى المدار الخارجي للأرض، يبدو أن شركة سبيس إكس عادت إلى اهتماماتها السابقة، حيث قالت CNBC إنها حصلت على بريد إلكتروني من "إيلون ماسك" يطلب من الموظفين التعامل مع مركبة Starship باعتبارها "أولوية سبيس إكس القصوى"، مما يدفعهم إلى تسريع التقدم "بشكل كبير وفورى" لتطوير الصاروخ الثقيل.

وبحسب موقع engadget الهندى، فقال ماسك إن التركيز الوحيد الآخر هو العمل على طريقة تقلل من مخاطر عودة Dragon ، فيما يفترض أن تصبح مركبة Starship في نهاية المطاف صاروخ SpaceX المقبل، حيث أنها لن يكون لديها فقط ما يكفي من الطاقة للسياحة الفضائية والرحلات لمسافات طويلة، بل أيضا ستكون صاروخًا يمكن إعادة استخدامه مع أوقات دوران سريعة تجعل رحلات الفضاء أكثر سهولة.

فيما يمثل الصاروخ مستقبل الشركة - لكن في نفس الوقت أدت سلسلة الانفجارات والنكسات الأخرى إلى تراجع طموحات الشركة الأوسع، لكن لا يعني هذا البريد الإلكترونى أن SpaceX سوف تتجاهل المشاريع الحالية، فقد يكون Crew Dragon قد نقل الناس إلى محطة الفضاء الدولية، ولكن لم يدخل الخدمة العادية بعد.