شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تخطط لدفع 7000 دولار للسائقين لاستبدال سيارات الوقود بأخرى كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض سوق السيارات في المملكة المتحدة لأزمة بسبب انتشار فيروس كورونا COVID-19 مثل معظم أنحاء أوروبا، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد يعتمد على السيارات الكهربائية لإعادة هذا السوق مرة أخرى، حيث كشفت مصادر لصحيفة التلجراف البريطانية أن فريق جونسون يقوم بصياغة خطط من شأنها منح السائقين ما يصل إلى 6000 جنيه إسترليني ، أو حوالي 7627 دولارًا، إذا استبدلوا سيارتهم بأخرى كهربائية، وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيعلن رئيس الوزراء بشكل مبدئي هذا في 6 يوليو كجزء من خطة أوسع لمساعدة الاقتصاد البريطاني على التعافي مع تخفيف إجراءات الإغلاق.

وستكون هذه خطوة مهمة، وستعطى نظريًا دعمًا للاقتصاد البريطاني بشكل عام، وسيكون مفيدًا بشكل خاص لـشركتى Jaguar وMini وغيرها من العلامات التجارية التي تصنع على الأقل بعض السيارات الكهربائية الخاصة بها محليًا.

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وقد يكون حافز المقايضة ضروريًا لتحقيق الأهداف طويلة المدى، حيث تريد المملكة المتحدة حظر مبيعات سيارات الاحتراق الجديدة بحلول عام 2035، وقد يكون ذلك تحديًا إذا لم يكن هناك سوق سيارات كهربائية مزدهر بحلول تلك المرحلة، ويمكن لمكافأة التخلص من الديزل والبنزين تسريع هذا الاعتماد، خاصة بين المشترين المهتمين بالتكلفة.

كذلك فقد يكون هناك تحديات في تنفيذ مثل هذه الخطة، وذلك أثناء نمو البنية التحتية للشحن، وليس من الواضح أن هناك عددًا كافيًا من المحطات (أو شبكة كهربائية مجهزة بما فيه الكفاية) للتعامل مع ارتفاع الطلب.

ومع ذلك، إذا مضت المملكة المتحدة في هذه الفكرة، فقد تكون استراتيجيتها بمثابة نموذج للدول الأخرى التي ترغب في مساعدة البيئة بينما ترتد أسواق السيارات.