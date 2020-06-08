شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة خطيرة بواتس آب تؤدي لظهور أرقام هواتف المستخدمين على محرك بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الباحث الأمنى Athul Jayaram عن وجود ثغرة جديدة بتطبيق "واتس آب" تسمح بجعل رقم هاتف المستخدم متاح لباقي الأشخاص عبر محرك بحث جوجل، فيما أشار موقع Threatpost الأمريكى، إلى أن الباحث عثر على هذه الثغرة في ميزة “Click to Chat" الموجودة في تطبيق واتس آب حاليا، والتى تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه.

وبحسب التقرير، فقد حذر خبراء الأمن الرقمي من خطورة هذه الميزة، حيث يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف المحمولة لخطر كبير، إذ أنها ستصبح متاحة عبر محرك بحث جوجل مما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص، إلا أن واتس آب قال بأن هذا الأمر ليس بالخطير، لأن نتائج أرقام الهواتف تظهر فقط إذا اختار المستخدم جعلها عامة.

لكن في نفس الوقت وجد الخبراء أن هذه الميزة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي عبر حسابات واتس آب، مما يمكن أي شخص من رؤية ملفاتهم الشخصية وكافة البيانات الخاصة بهم، حتى البنكية، كما نصح الخبراء، بضرورة دخول المستخدمين إلى إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية بحساباتهم، ومنع السماح بجعل أرقام الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع، وعدم السماح بتداولها عبر أي محركات بحث.

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ما هىCLICK TO CHAT فى واتس اب؟

وفقًا لمدونة واتس آب، تتيح لك ميزة Click to Chat الخاصة بـواتس آب بدء محادثة مع شخص دون حفظ رقم هاتفه في دفتر عناوين هاتفك، طالما أنك تعرف رقم هاتف هذا الشخص ولديه حساب نشط في واتس آب، ويمكنك إنشاء رابط يتيح لك بدء محادثة معه.

وبالضغط على الرابط، يتم فتح محادثة مع الشخص تلقائيًا، كما أن هذه الميزة تعمل على كل من التطبيق وWhatsApp Web "، ومن الممكن أيضًا إنشاء رمز QR يربط برقم واتس آب لبدء محادثة، وهذا أمر جيد لجميع أشكال الشركات التي ترغب في استخدام راحة واتس آب للدردشة مع عملائها دون أن يقوم العملاء بحفظ أرقامهم.